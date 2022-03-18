İlk Mac Studio ve Studio Display Siparişlerinin Teslimatına Başlandı

Mac Studio ve Studio Display, geçtiğimiz hafta Apple'ın özel "Peek Performance" etkinliğinde duyurulmuştu. Dünyanın dört bir yanındaki bazı ülkelerde bugün müşteriler Apple'ın en yeni ürünlerini şimdiden almaya başladı.

Hem Mac Studio hem de Studio Display esas olarak video, görüntü ve ses düzenleme ile çalışan yaratıcı profesyonelleri hedefliyor. Mac Studio ile kullanıcılar artık maksimum 20 çekirdekli CPU, 64 çekirdekli GPU, 128 GB RAM ve 8 TB SSD'ye, altı Thunderbolt bağlantı noktasına, 10 Gigabit Ethernet'e, kulaklık jakına, iki USB - A bağlantı noktasına ve bir HDMI bağlantı noktasına sahip bir Apple Mac'e sahip olabilir.

Mac Studio ve Studio Display Siparişleri Teslim Ediliyor

Studio Display'e gelirsek 5K çözünürlük, geniş renk seçeneği ​​(DCI-P3), True Tone ve 600 nit parlaklık yoğunluğuna sahip, artık üretimi durdurulan 27 inç iMac'te bulunana benzer bir LCD panele sahip. Müşteriler normal bir stant, yüksekliği ayarlanabilir stant veya VESA desteği ile alabilir ve kullanabilirler.

Çoğu kişi yeni ürünleri alabilmek için bugününe kadar beklemek zorunda kalırken, Apple birkaç gün önce bazı basın mensuplarına inceleme ürünleri gönderdi ve onlar şimdiden Mac Studio ve Studio Display incelemelerini yayınladılar.

Neyse ki, geçen hafta yeni Mac Studio ve Studio Display'i ön sipariş verenler için şubeler müşteri teslimatlarına başladı. Aşağıda görebileceğiniz gibi bazı kullanıcılar ürünlerinin görsellerini Twitter'da paylaştılar: