İlk Milli Yüksek Hızlı Tren İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin ilk milli yüksek hızlı treni için geri sayım başladı. Uzun zamandır beklenen hızlı trenle ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, ilk milli hızlı trenin Eskişehir'de kurulu TÜLOMŞAŞ'ta üretileceği belirtildi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seti, ilk etapta 250 Km/H hıza haiz olarak 96 adet üretilecek. Konuyla ilgili 23 Kasım'da yayınlanan Kamu İhale Bülteni'nde ön yeterlilik ihalesi açıldığı duyuruldu.

Yerli Üretim ve Test Tesisi kurulumu Eskişehir’de yapılacak olup, talep edilen mallar için teslim yeri Ankara olacak. Talep edilen hizmetlerin gerçekleştirileceği yerler ise ilgili şartnamelerde detaylı olarak belirtildi.

Söz konusu duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"20 adedi en az yüzde 10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az yüzde 53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dahilinde en az yüzde 74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilecektir"

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