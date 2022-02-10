İlk Omicron Vakasını Keşfeden Doktor Konuştu: Yalan Söylemem İstendi

2019 yılından bu yana hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan ve özgürlüğümüzü kısıtlayan koronavirüsün etkileri halen devam ediyor. Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron’u ilk keşfeden doktor ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Güney Afrika’da Omicron’u keşfeden doktor Angelique Coetzee, birçok siyasetçinin ve bilim insanının yalan söylemesi konusunda kendisine baskı yaptığını açıkladı.

Dr. Coetzee: Beni Yalancılıkla Suçladılar

Tüm dünayda 5.7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün en yeni ve en tehlikeli varyantı Omicron, ilk olarak Kasım ayında ortaya çıktı. Belirtileri ve riski Covid-19’dan daha tehlikeli olan Omicron’u Güney Afrika’da ilk keşfeden doktor Angelique Coetzee, yaşadıklarını ilk kez açıkladı.

İngiliz Daily Telegraph’a konuşan Dr. Coetzee, ‘Dünya genelindeki siyasetçilerden ve bilim insanlarından hastalığın olduğundan çok daha kötüymüş gibi göründüğünü söylemem yönünde baskı oluştu. Benden Omicron varyantının hafif olarak tanımlamamam istendi’ itirafında bulundu.

Doktor ayrıca Omicron varyantının ülkesinde hafif semptomlar yarattığını vurgulayarak ‘Güney Afrika’da olmayan bilim insanları ve siyasetçiler benimle iletişime geçerek bu hastalığın çok ciddi bir hastalık olduğunu söylediler ve hastalığın hafif geçtiğini söylediğim için beni eleştirdiler ve saldırdılar’ dedi.

Dr. Coetzee, ‘Güney Afrika’da bu hafif bir hastalık fakat siyasetçiler bunun çok ciddi bir hastalık olduğunu söylememi istediler. Avrupalı siyasetçiler ve bilim insanları, ‘Lütfen bunun hafif bir hastalık olmadığını söyle’ dediler’ açıklamasıyla dikkat çekti.

Doktor, hastalığın aşı olmayanlar için çok ciddi sonuçları olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti, ‘Beni yalancılıkla ve Omicron varyantını küçümsemekle suçladılar. Onlara göre 38 mutasyon geçiren bir hastalığın hafif geçmesine imkan yoktu.’