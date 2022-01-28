İlk Oyun Chromebook’ları Yolda!

Geçtiğimiz birkaç yılın en popüler teknolojik cihazlarından biri olan Chromebook’lar, gelişmiş özellikleri ile pek çok işlevi yerine getirmeyi başarıyordu. Özellikle pandemi döneminde, çocukların ders çalışması ve yetişkinlerin iş takibi konusunda büyük bir görevi üstelenen söz konusu cihazlar, oldukça hızlı bir şekilde benimsendi. Ancak Chromebook’lar, donanım bakımından hiçbir zaman oyunculara hizmet verebilecek üst düzey dizüstü bilgisayarlar olmadı. Bu noktada harekete geçen Google ve ortakları, piyasaya oyun oynama imkânı sunabilecek çok daha güçlü ve gelişmiş donanımlar getirmek için adım attı.

Geçtiğimiz aylarda daha yüksek performanslı Chromebook’lar sayesinde oyun modunun geleceğinin haberi gündeme düşmüştü. Pek çok Chromebook kullanıcısının ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çeken bu gelişmenin, artık her zamankinden çok daha yakın bir tarihte olabileceğinin bilgisini verelim.

İlk Oyun Chromebook'ları Geliştiriliyor

Yakında oyun Chromebook'ları olarak piyasaya sürülebilecek üç farklı donanım kod adı bulunuyor. İlk ikisi, Intel'in 12. Nesil Alder Lake dizüstü bilgisayar işlemcilerine dayanan Vell ve Taniks. Üçüncüsünün adı Ripple ve bir Chromebook tabletle birlikte çalışacak ayrılabilir bir klavyenin adı olarak piyasada yerini alacağı konuşuluyor.

Vell, çeşitli markalar için Chromebook'lar yapan bir Quanta tarafından yaratılıyor. Daha yakından bakıldığında, Vell'in gelişimine en çok katkıda bulunan Quanta çalışanı, HP'den yakın zamanda piyasaya sürülen cihazlarla da görevlendirildi. Bu doğrulamadan uzak olsa da, HP'nin oyuncular için OMEN serisinde, bir Chromebook yayınlamayı planladığını düşünülmekte.

Vell’in yanı sıra Taniks, Lenovo üretiminin bir parçası gibi görünen LCFC tarafından çalışıyor. Buna dayanarak, Lenovo'nun Legion serisi oyun bilgisayarlarının yakın gelecekte bir Chromebook'a sahip olması da muhtemel görünüyor.

Ripple ise belirli bir Chromebook'un adı olmaktan ziyade, Ripple'ın Pixel Slate'deki gibi ayrılabilir bir klavyenin dahili adı olduğu görülüyor. Ripple üzerinde çalışmalar daha yeni başladı, bu nedenle hangi şirketin onu piyasaya sürmeyi planladığı henüz bilinmiyor.

Listede bulunmayan Google’un ise bir oyun Chromebook'unun güçlerini sergilemek için kendi donanımını piyasaya sürmek isteyebileceği öngörülüyor. Özellikle Google, Pixel cihazları serisine dahil etmek için herhangi bir yeni tablet üzerinde çalışıyorsa, bu cihazın oyun oynanabilirlik bakımından gelişmiş olması oldukça muhtemel.