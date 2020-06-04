İlk PlayStation 5 Oyunu Ön Siparişe Sunuldu

Sony PlayStation 5 ile birlikte çıkacak oyunlar yavaş yavaş belli olmaya devam ederken yeni konsol için ön siparişe sunulan ilk oyun belli oldu. Ön siparişe sunulan ilk PlayStation 5 oyunu hakkında merak edilen detaylar ve dahası haberimizde.

Ön Siparişe Sunulan İlk PlayStation 5 Oyunu Hangisi?

PlayStation 5 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken yeni konsolun fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki detaylar halen belirsizliğini koruyor. Sony bu noktada açıklama yapmaktan kaçınıyor olsa da, ilerleyen dönemlerde daha fazla detay ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Öte taraftan ilginç bir gelişme yaşandı ve Scarlet Nexus, PlayStation 5 için ön siparişe sunulan ilk oyun oldu. Amazon üzerinde listelenen oyun 59,99 dolar fiyat etiketine sahipken çıkış tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Tabii bu tarihin yeni nesil konsolun çıkışı ile daha erkene alacağını düşünebiliriz.

Xbox Series X etkinliği sırasında da karşılaştığımız Scarlet Nexus, bu iki platforma ek olarak PlayStation 4 ve Xbox One modelleri için de yayınlanacak. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.