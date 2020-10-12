İlk Sertifikalı YouTuberlar Mezun Oldu

Başakşehir Belediyesi tarafından “Başakşehir YouTuberını arıyor” sloganıyla başlatılan sertifikalı YouTuber programı ilk mezunlarını verdi. 29 YouTuber, Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde yer alan stüdyolar ve eğitim sınıflarından oluşan Yeni Medya Akademisi'nden mezun oldu. 29 YouTuber iki aylık teorik ve uygulamaları eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Başakşehir Belediyesi'nin İlk Sertifikalı YouTuberları Mezun Oldu

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde modern stüdyolar ve eğitim sınıflarından oluşan Yeni Medya Akademisi sertifikalı Youtuber programı ilk mezunlarını verdi. Kurs kapsamında 14 ila 25 yaş arasındaki gençlere YouTube içerik üretimi, çekim, kurgu, tasarım olmak üzere yayın aşamasına kadar pek çok alanda eğitim verildi. 8 hafta süren eğitimleri başarı ile tamamlayan 29 YouTuber programdan mezun oldu.

Başakşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençleri seviyorum. Bugün sizleri mezun etmek benim için büyük gururlardan bir tanesi. Gençlerle ilgili yaptığım programlar beni heyecanlandırıyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İlk derslerinize de katılım göstermiştim. O derslerde Başakşehirli gençlerle neden bu kadar uğraştığımızı ve neden bu kadar önemsediğimizi de anlatmıştım" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, sertifikalı YouTuber programı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sizler YouTube Akademi’nin ilk mezunlarısınız. Mesele burada eğitim almak değil, burası artık sizin bir eviniz oldu. Bu eğitimi almak için ilçe dışından gelen genç arkadaşlarımız oldu. Artık istediğiniz zaman bu alanları kullanabileceksiniz. Bundan sonraki yıllarda YouTuber olmak zorunda değilsiniz. Bu sizler için sosyalleşme ortamı oldu” dedi.

Başkan Kartoğlu, “Burada aldığınız eğitimler sizlere büyük tecrübeler kazandıracak. Burası sadece bir okul değil bir tecrübe alanı. Belki bir resim kursu açacaksınız ve bunu dijital ortamda yayınlayacaksınız ya da psikoloji ile ilgileniyorsunuz ve bunu dijital dünyada yayınlayabileceksiniz. Emek verdiniz ve geldiniz. Gelmeyip televizyon başında uyuyabilirdiniz. Vermiş olduğunuz emeğin karşılığını misliyle karşılığını alacaksınız. Bundan sonra çok başarılı olacaksınız. Bizde sizinle gurur duyarak havamızı atacağız. Sizlerin başarısı bizlerin gurur kaynağı olacak” şeklinde konuştu.