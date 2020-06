İlk Summer of Gaming Yayınında Gösterilen Videolar

Dün itibarıyla Ağustos ayının sonuna kadar uzanacak olan etkinlikler dizisi başladı. Açılış ise IGN tarafından düzenlenen Summer of Gaming ile yapıldı. Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın sırasında da birçok fragman ve oynanış videosu yayınlandı. İlk Summer of Gaming yayınında gösterilenleri sizler için bir araya toparlayalım dedik.

İlk Summer of Gaming Yayınında Neler Gösterildi?

Pandemi sebebiyle birçok oyun fuarının ertelenmesi ardından, oyun tanıtımları online etkinliklere kaydırılmıştı. Bu etkinliklerden en önemlilerinden biri Summer of Gaming olarak gösteriliyordu. Dün itibarıyla etkinlik düzenlendi ve birçok başarılı video bizlerle paylaşıldı.

Observer: System Redux - 9 Dakikalık Oynanış Videosu

Hikaye 2084 yılında geçiyor. Ortaya çıkan dijital bir veba, beyinlerini ve vücutlarını geliştirmeyi seçen binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu da beraberinde bir savaşı getirmiş ve batıyı ve doğuyu parçalamıştır. Gücü ele geçirecek kimse kalmadığı için de şirketler kontrolü devralmış ve kendi imparatorluklarını kurmuşlardır.

Siz ise Dan Lazarski isimli elit bir beyin dedektifinin rolünü üstleniyorsunuz. Yükümlülüğünüz ise diğer bireylerin beyinlerine sızarak hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözmek ve bulunması zor katili yakalamak olacak.

Bloober Team sadece görsel olarak değil, hikaye ve oynanış olarak da gelişmiş bir deneyim sunacak. Bu sayede hikayedeki karanlık gerçekçiliğin çok daha derinliklerine inebileceksiniz.

Wasteland 3 - Factions of Colorado Fragmanı

Wasteland 3, kıyamet sonrası Colorado eyaletinde ve Desert Rangers topluluğunun hakkında bilgi sahibi olmadığı çorak arazilerinde geçecek. Konuya göre Colorado piskoposu, imparatorluğunu ele geçirebilmek için savaş başlatmak üzere olan çocuklarını durdurması için Desert Rangers topluluğundan yardım istiyor. Bu yardım isteğini kabul eden Desert Rangers için zorlu bir mücadele başlıyor.

Deep Silver ve inXile Entertainment tarafından yayınlanan yeni fragmanda, hikaye boyunca karşımıza çıkacak olan toplulukları görüyoruz.

Yakuza: Like a Dragon - 14 Dakikalık Oynanış Videosu

Yokohama şehrinde geçecek olan Yakuza: Like a Dragon, Yakuza Online ile tanıdığımız Ichiban Kasuga isimli karakterin başından geçenleri anlatacak. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen Ichiban, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Second Extinction - 11 Dakikalık Oynanış Videosu

Second Extinction, gezegeni istila eden mutasyona uğramış dinozorlar ile mücadele edeceğiniz üç oyuncuya kadar kooperatif desteği sunan bir aksiyon oyunu. Takım çalışmasının büyük önem arz edeceği oyunda, farklı beceri, silah ve yetenek kombinasyonları oluşturarak çok sayıdaki düşmanı ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Borderlands 3 - Bounty of Blood: A Fistful of Redemption Oynanış Videosu

Borderlands 3 oyunun bir diğer senaryo odaklı içeriği 25 Haziran 2020 tarihinde yayınlanacak olan Bounty of Blood: A Fistful of Redemption olacak. The Devil Riders çetesi için konmuş ödülü almak için Gehenna gezegenine gideceksiniz. Çete Vestige isimli küçün bir köyü kontrolü altında tuttuğu için yerel halk ile yardımlaşmanız gerekecek. Bunun yanı sıra, ilerleyiş boyunca Rose ve Juno gibi yeni karakterler ile de tanışacaksınız. Jetbeast isimli yeni bir araç, yeni görevler, silahlar ve yağma eşyası da sizleri bekleyecek.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Fragmanı

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood oyununda öfkesinin kontrolünü kaybettikten sonra sürgüne gönderilmeye gönüllü ve güçlü bir Garou olan Cahal rolünde olacaksınız. İnsan formunun dışında kurt ve devasa bir canavar olan Crinos formlarına da geçiş yapabiliyorsunuz. Her formun kendine göre avantajları olacak ve gezegeni harap eden Wyrm hizmetindeki Endron isimli petrol şirketine karşı verilen savaşta kilit bir rol oynayacaksınız.

Mortal Shell - Resmi Oynanış Fragmanı

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekecek.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisinde olduğu gibi stratejiye dayalı olacağı Mortal Shells oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunulacak. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabileceksiniz. Geliştirmeler yapabilecek, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebileceksiniz.

Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition

Deep Silver ve Owlcat Games tarafından yapılan duyuru ile Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition, 18 Ağustos 2020 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

Oyunda yüzlerce krallığın yükselip çöktüğü Stolen Lands bölgesini keşfedecek ve kendi krallığınızı inşa ederek bir iz bırakmaya çalışacaksınız. Bunun için de vahşi doğaya ve rakip uluslara karşı hayatta kalmanız gerekecek.

Pathfinder: Kingmaker Definitive, ana oyunu ve çıkışı sonrasında satışa sunulan Beneath the Stolen Lands, Varnhold's Lot, Bloody Mess, The Wildcards, Arcane Unleashed ve Royal Ascension genişletme paketlerini de içerecek.

Voidtrain - Oynanış Fragmanı

Voidtrain, Nearga tarafından geliştirilen ve HypeTrain Digital tarafından da yayınlanacak olan birinci kişi bakış açısından oynanan aksiyon-hayatta kalma oyunu.

Boyutlar arası hızlı trenin mürettebatından olacağınız oyunda, kendi treninizi oluşturacak ve yaratıklar, Naziler ve daha başka tehlikeler ile dolu yeni bir gizemli dünyayı keşfe çıkacaksınız. Tek başınıza veya çevrimiçi çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz Voidtrain'de treninizi geliştirebilmeniz mümkün olacak. Ne kadar geliştirirseniz o kadar hızlı gideceksiniz ama bu aynı zamanda oyunun daha da zorlayıcı hale gelmesine neden olacak.

Metal: Hellsinger

Funcom ve The Outsiders, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Metal: Hellsinger oyununu duyurdular.

Hikaye anlatımı Troy Baker tarafından yapılacak olan oyunda, intikama odaklanmış yarı insan yarı şeytan bir karakterin rolünde olacak ve The Red Judge'ın karşısına çıkmak için mücadele vereceksiniz. Oynanış olarak ritme göre vuruşlar yapmanızın gerekecek. Ne kadar fazla uyum sağlarsanız, o kadar fazla yıkım gerçekleştirebileceksiniz.

İlerleyişiniz boyunca kurukafalı bıçaktan çok çeşitli ölümcül olanlara kadar uzanan bir silah yelpazesi sunulacak ve her bir silahın da kendisine has özellikleri olacak. Ayrıca buzlu Voke dünyasından delirten Stygia dünyasına kadar birçok farklı mekan boyunca hayatta kalmanız gerekecek.