İlk Super Mario Bros. Filminin Fragmanı Yayınlandı

Merakla beklenen Super Mario Bros. animasyon filminin fragmanı nihayet paylaşıldı. Nintendo ve Illumination filmin ilk fragmanını izleyicinin beğenisine sundu.

İzlediğimiz fragmanında Bowser'ı Jack Black seslendiriyor. Karakterin yenilmezlik yıldızının peşinde koşarken bir penguen krallığında korku saçtığı ve kurtarıcı olarak da Mario'nun geldiğini görüyoruz. Filmde Mario'yu Chriss Pratt seslendiyor. Aynı zamanda Mario'nun kardeşi Luigi'yi de Charlie Day seslendiriyor.

Filmde Hangi Oyuncular Var

Prenses Peach'i, Queen's Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy seslendirirken, Keegan-Michael Key Toad'a hayat veriyor. Donkey Kong'u ise Seth Rogen seslendiriyor.

Hem oyun hem de sinema dünyasında heyecanla beklenen film, 7 Nisan 2023 tarihinde izleyici ile buluşacak. Bu süreçte yeni bir fragmanın daha paylaşılması bekleniyor.