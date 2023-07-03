İlk Uçan Otomobil Ön Siparişe Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

İlk elektrikli uçan otomobil, yolda ve havada testlere başlaması için gerekli onayı aldı.

Kaliforniyalı bir otomobil üreticisi olan Alef Aeronautics, yaptığı basın açıklamasında Model A için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası aldığını söyledi. SpaceX gibi şirketler tarafından desteklenen startup'a göre bu, uçuş kabiliyetine sahip bir otomobil için alınan ilk onay.

Alef CEO'su Jim Dukhovny şunları söyledi: "İnsanlara çevre dostu ve daha hızlı bir işe gidip gelme imkânı sunuyoruz. Bu uçaklar için küçük, otomobiller için dev bir adımdır."

Uçan Otomobil Karada da Gidebiliyor

Uçan otomobillerin benzeri görülmemiş yeteneklerine bağlı olarak gelişen FAA kısıtlamaları nedeniyle Alef, sertifikasyonunun uçmasına izin verilen yerleri ve amacı sınırladığını söyledi.

Şirket, hem cadde sürüşü hem de dikey kalkış kabiliyetine sahip ilk uçan otomobili üretmeyi hedefleyerek kurulmuştu. Otomobiller sürüş ve park için mevcut kentsel altyapıya uyacak şekilde tasarlanmış durumda.

Uçan otomobil dikey veya yatay olarak havalanabiliyor ve iki kişiye kadar taşıyabiliyor. Yol menzilinin 320 km, uçuş menzilinin ise 120 km olması bekleniyor.

İlk Uçan Otomobilin Ön Siparişleri Açıldı

Otomobili almayı planlayan müşterileri, genel sıraya katılmak için 150 dolar depozito ödeyebilir veya teslimatlar başladığında öncelikli erişim elde etmek için 1.500 dolar ödeyebilirler. Otomobilin fiyatı ise 300.000 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Aralık ayında Dukhovny, CNBC Make It'e verdiği demeçte müşterilerin 2025 yılına kadar otomobillerini gökyüzünde görmeyi bekleyebileceklerini söyledi.