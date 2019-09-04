İlk Uzay Oteli İçin Hazırlıklar Başladı

Tatil yapmak için tercih edebileceğiniz pek çok yer bulunuyor. Bir sahil kenarı, ormanlık bir alan ya da biraz daha sakin yerler buna örnek olarak verilebilir. Gateway Foundation tarafından tasarlanan uzay oteli ise tatil alışkanlıklarınızı tümden değiştirebilir.

Gateway tarafından tasarlanan ve 2025 yılında yörüngede olması planlanan uzay istasyonu, yapay yer çekimi bulunduran bir uzay oteli olarak hizmet verecek. Adını bilim adamı Von Braun'dan alan uzay oteli, bir dış ve bir iç halkanın birbiri etrafında dönerek yer çekimi oluşturacağı şekilde tasarlandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yapımında kullanılan teknolojiler ile düzenlenen uzay oteli, sunduğu yer çekimi ile konaklayanların rahat bir şekilde hareket edebilmelerine ve konforlu bir süre geçirmelerine olanak sunacak.

Her hafta ortalama 100 turistin ziyaret etmesi planlanan uzay oteli, toplamda 24 kapsül barındıracak. Bu kapsüllerin bazıları uzay ajanslarına kiralanacakken bazıları ise konaklayan kişilere sunulacak.