İlk 'Uzay Oteli'nin Temelleri Atılıyor!

Ay’a ayak basmayı çoktan başaran insanlık, artık Mars’a ve diğer uzak gezegenlere gitme planları yapıyor. Gateway Foundation isimli bir şirket ise, Von Braun Uzay İstasyonu olarak adlandırdığı ilk uzay otelini inşa etmek için harekete geçti.

Bir yandan Mars’a gitme çalışmaları son hızıyla devam ederken bir yandan da uzay turizmi kavramı yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Gateway Foundation, dev bir tekerleği andıran bir uzay istasyonu inşa ederek bunu otel olarak hizmete açmayı planlıyor.

Von Braun Uzay İstasyonu olarak adlandırılan uzay otelinin inşaasının 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Mimarlık dergisi Dezeen’a bir röportaj veren istasyonun baş tasarımcısı Tim Alatorre, gerçekleştirdiği hareket sayesinde yerçekimini taklit eden otelde insanların günlük yaşantılarına aynen Dünya’daki gibi devam edebileğini söylüyor.

Uzaydaki ilk otel olması söz konusu olan bu otelde, konukların uyumaları için 24 adet modül bulunacak. İçerisinde restoran, bar, konser salonu, sinema, toplantı salonu ve spor merkezi gibi tesislerin de yer alacağı istasyonda toplamda 400 kişi (otel çalışanları da dahil) barınabilecek.

Konukların kendilerini Dünya’daymış gibi hissetmesinin amaçlandığı uzay otelinde basketbol oynamak, trambolinde zıplamak gibi aktiviteler bile mümkün olacak. Von Braun Uzay İstasyonu'nda bir gece kalmanın bedelinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor ancak pek de ucuz olmayacağını tahmin etmek zor değil.

Gateway Foundation’ın yanı sıra Orion Span, Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin ve NASA gibi diğer kuruluşlar da uzay turizmi konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Orion Span da, Aurora Uzay İstasyonu olarak adlandırdığı kendi uzay otelini 2022’de hizmete açmayı planlıyor.