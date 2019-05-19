İlk Uzay Robotlarından Bumble, Kullanıma Hazır

Uzay görevlerinde yer alacak astronotlara büyük kolaylık sağlaması planlanan ilk uzay robotlarından Bumble için son kontroller yapılıyor. Özelliklede mürettebatın teknik destek ihtiyaçlarını giderecek olan Bumble, Astrobee'nin ilk robotu olarak da biliniyor.

NASA astronotu Anne McClain tarafından yürütülen ve başarıya ulaşan test aşaması, bu robotun şu anda bile kullanıma hazır bir durumda olduğunu gösteriyor. Bumble, şu an için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kibo modülündeki bağlantı istasyonuna bağlı.

İlk uzay robotlarından Bumble uzun süreli görevlerde de kullanılacak

Yörüngedeki laboratuvar için bir araştırma platformu sağlayacak olan ve serbest uçabilen bir mekanizması bulunan robot sistemi Astrobee, mürettebata önemli desteklerde bulunacak. Şu an için bu robotun çok uzun mesafeli olmayan Ay görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Astrobee sistemi, güçlü şarj sistemine sahip ve aynı zamanda mürettebatın yön bulabilmesine de destek olabilecek kapasitede. Bu uzay robotu sisteminin daha çok Mars görevinde büyük bir fayda sağlayacağı tahmin ediliyor. Mars yolculuğunun yıllarca sürecek olması nedeniyle, Merkez bağlantısının çok güçlü kurulması gerekiyor.

Uzay araçlarında otomatik öğrenen robotik sistemlerin kullanılacak olması, artık kesinleşmiş durumda. Bu görevlerde yer alacak olan mürettebatın işlerini en az %60 oranında kolaylaştıracağını da ifade edebiliriz. Gelişen uzay teknolojisi ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.