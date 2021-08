Dünyanın İlk Web Sitesi (WWW) Artık 30 Yaşında

İlk web sitesi (WWW) 30 yaşında. Genç bir İngiliz yazılım mühendisi olan Tim Berners Lee'nin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü CERN'de çalışırken dünyanın ilk web sitesini başlatmasının üzerinden 30 yıl geçti.

Google'da arama, Facebook'ta paylaşım ve Amazon'da alışveriş yapan çoğu kişi Sir Tim Berners-Lee'yi hiç duymamış olabilir. Ama World Wide Web'i icat etmeseydi bunların hiçbirini yapamıyor olacaktık.

1989'da Berners-Lee, grafikleri ve diğer görüntüleri işleyebilen tarayıcı yazılımı aracılığıyla dijital nesneleri tanımlamanın ve almanın yolları üzerinde çalışmaya başladı. 12 Mart 1989'da bir öneri yayınlayarak insanların mal satın alma, fikir paylaşma, bilgi edinme ve çok daha fazlasını yapma şeklini dönüştüren teknolojik bir devrimin önünü açtı.

6 Ağustos 1991'de dünyanın ilk web sitesi "info.cern.ch"ı başlattı. Berners-Lee, teknolojisinin patentini almamaya karar verdi, ancak bunun yerine telifsiz yazılım olarak sundu. Bu, diğer programcıların onun kurduğu temel üzerine inşa etmelerine izin verdi ve bugün 3 milyardan fazla insanı çevrim içi olarak cezbetmeye yardımcı olan bir milyardan fazla web sitesi ortaya çıkardı. Şu anda 1,8 milyardan fazla web sitesi olduğu tahmin ediliyor.

In today’s world, access to the internet is a lifeline. It should be a basic right. https://t.co/4UDLFD4AFN pic.twitter.com/IRXvCw28Hx