Dünyanın İlk Web Sitesi (WWW) Artık 30 Yaşında

İlk web sitesi (WWW) 30 yaşında. Genç bir İngiliz yazılım mühendisi olan Tim Berners Lee'nin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü CERN'de çalışırken dünyanın ilk web sitesini başlatmasının üzerinden 30 yıl geçti.

Google'da arama, Facebook'ta paylaşım ve Amazon'da alışveriş yapan çoğu kişi Sir Tim Berners-Lee'yi hiç duymamış olabilir. Ama World Wide Web'i icat etmeseydi bunların hiçbirini yapamıyor olacaktık.

İlk web sitesi (WWW) 30 yaşında: İşte hikayesi

1989'da Berners-Lee, grafikleri ve diğer görüntüleri işleyebilen tarayıcı yazılımı aracılığıyla dijital nesneleri tanımlamanın ve almanın yolları üzerinde çalışmaya başladı. 12 Mart 1989'da bir öneri yayınlayarak insanların mal satın alma, fikir paylaşma, bilgi edinme ve çok daha fazlasını yapma şeklini dönüştüren teknolojik bir devrimin önünü açtı.

6 Ağustos 1991'de dünyanın ilk web sitesi "info.cern.ch"ı başlattı. Berners-Lee, teknolojisinin patentini almamaya karar verdi, ancak bunun yerine telifsiz yazılım olarak sundu. Bu, diğer programcıların onun kurduğu temel üzerine inşa etmelerine izin verdi ve bugün 3 milyardan fazla insanı çevrim içi olarak cezbetmeye yardımcı olan bir milyardan fazla web sitesi ortaya çıkardı. Şu anda 1,8 milyardan fazla web sitesi olduğu tahmin ediliyor.

In today’s world, access to the internet is a lifeline. It should be a basic right. https://t.co/4UDLFD4AFN pic.twitter.com/IRXvCw28Hx — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) June 2, 2021

Berners-Lee 2019'da The Associated Press'e verdiği röportajda, neden yakın zamanda çevrim içi davranışları yönetmek için iddialı bir kural kitabı yayınladığını da açıkladı. Bu kural kitabı, internet için bir hak ve yükümlülükler tasarısıydı: artan yanlış bilgi yaygınlığına, kitlesel gözetime ve hükümet sansürüne karşı koymak için tasarlandı.

Berners-Lee açıklamasında, "Bu soruların bazılarının gerçekten zor olduğuna dair bir his var. Toplumumuzun büyük bölümünün aslında sosyal ağların nasıl çalıştığı vb. tarafından belirlendiği bu yeni dünya yeni. Ve yüz yıl önce yazılmış bir kural kitabı yok. Yani bu bir bakıma sorumluluğun paylaşıldığı bir kural kitabına ilk sahip olduğumuz andır" dedi.

World Wide Web NFT'si rekor fiyata satıldı

World Wide Web'in orijinal kaynak kodu, takas edilemez bir token olarak satıldı ve geliştiricisine 5,4 milyon dolar kazandırdı. Web yaratıcısı Tim Berners-Lee, NFT'yi Sotheby's müzayede evi aracılığıyla kimliği belirsiz bir alıcıya sattı. Sotheby's, 5,4 milyon dolarlık kazancın Tim Berners-Lee ve eşi tarafından seçilen bazı amaçlar için kullanılacağını söyledi.

World Wide Web'in orijinal kaynak kodu NFT'nin parçası olarak dört farklı ürün satıldı: