İlk Xiaomi Otomobilinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı

Elektrikli araçlar, otomobil üreticileri arasında kesinlikle trend. Çoğu şirket, Tesla'nın yükselişi sayesinde geleceğin teknolojisini fark etti. Geleneksel otomobil üreticileri, büyük ölçekli hibrit ve elektrikli otomobillerle 2030 gibi tahminler belirliyor. Bu esnada teknoloji segmentindeki bazı şirketler, bu sektörde ilk kez yer almaya hazırlanıyor.

Bunlardan biri olan Apple'ın yakın bir gelecekte kendi EV'sini piyasaya süreceği söyleniyor ancak 2022'ye dönersek görünüşe göre bu yıl Xiaomi'nin yılı olacak. Uzun süredir söylentileri dolaşan Xiaomi otomobilinin önümüzdeki Ağustos ayında tanıtılacağı açıklandı. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde 10 milyar dolar yatırım sözü verdi.

Xiaomi Car Ne Zaman Yollarda Olacak?

Birçok kişi yıllardır Xiaomi'nin "Xiaomi Car" olarak adlandırılan ilk otomobilin çıkışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Yeni gelişmeye göre şirket kurucusu Lei Jun, Ağustos ayında ilk elektrikli araç prototipini ortaya çıkaracak. İlginç bir şekilde araba tasarımı HVST Automobile Design'dan geliyor. Açılış gerçekleştikten sonra prototip yol testine geçecek. Tabii ki şirket, Xiaomi Car için büyük bir reklam kampanyası başlatmayı da planlıyor.

Bununla birlikte ticari Xiaomi Car'ları yollarda görmenin biraz erken olduğunu belirtmekte fayda var. Gerçek üretimin başlaması biraz zaman alacak. Xiaomi'nin bu aracı büyük ölçekte mi yoksa sadece meraklıları için mi üreteceğini bile bilmiyoruz ancak vaat edilen bütçe ayrıldığı takdirde şirket kesinlikle büyük ölçekli üretimin yolunu hazırlıyor. Şirket, Xiaomi otomobil üretim tesisini ve Ar-Ge merkezini Yizhuang'da inşa ediyor.

Söylentiler, ilk Xiaomi otomobilinin 15.000 ila 45.000 dolar arasında bir fiyatı olan bir Sedan veya bir SUV olacağını söylüyor.