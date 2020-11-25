İlk Yerli Aşı Kullanıma Hazır! Fahrettin Koca Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İlk yerli aşımız olan Tetenos-Difteri aşısı kullanıma hazır" dedi. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın detayları.

İlk Yerli Aşımız Olan Tetenos-Difteri Aşısı Kullanıma Hazır

İlk yerli Tetenos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. İlk yerli aşı hakkında Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aşı ile ilgili yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017'de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek."

Temmuz 2020’de ruhsat verdiğimiz, antijen üretimi dahil tamamen yerli Tetanos-Difteri aşısının ilk kısmı bugün Bakanlığımızca kullanıma alındı. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecektir. pic.twitter.com/TuaHWpRzQw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2020

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Koronavirüste Son Durum

Koronavirüs aşı çalışmalarına da ara verilmeden devam ediliyor.

24 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 460.916 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.672'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 4.543 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 381.569 olarak açıklandı.

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.