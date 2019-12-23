İlk Yerli Denizaltı Pirireis Havuza Çekiliyor

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk gemisi Pirireis, havuza çekiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliğini taşıyan denizaltı, Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek törende havuza çekilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi altında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis için havuza çekme töreni bugün gerçekleştiriliyor. Gölcük Tersane Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı da katılacak. Bu proje kapsamında havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekilirken, 2. denizaltı Hızırreis’in donatımı, 3. ve 4. denizaltıların gövde imalatlarının sürdüğü belirtiliyor. Dalmış durumunda ve gizlilik içerisinde uzun süre hareket edebilme yeteneği, yüksek hızlı gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (karada da) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti ile 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılıyor. Pirireis denizaltısının 2022’de hizmete girmesi planlanırken, inşa aşamasında olan 5 denizaltının 2027’ye kadar hizmete alınması planlanıyor.

Tip-214 olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar Türk Deniz Kuvvetleri için bir ilk. 68.35 metree uzunluk, 6.3 metre mukavim tekne dış çapı, 1850 ton deplasman, 40 personel kapasitesine sahip denizaltılar su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış ve torpido, füze atabilme, mayın dökebilme gibi etkili özelliklere sahipler. Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ tarafından geliştirilen milli sistemler kullanılıyor. Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici de destek veriyor.

Yeni Tip Denizaltı, HAVELSAN’dan güç alıyor. Denizaltı Bilgi Dağım Sistemi çalışmalarına 2011’de başlanmış ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanılmış. İlk sistemin -ek özelliklerle birlikte- tamamlanması 8 yıl sürmüş. 2019’da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu yeteneği eklenmiş. Sistem için 400B satır kod yazılmış. Projeye 100’ün üzerinde mühendis, teknisyen ve uzman emek vermiş. Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi için patent başvurusu da yapılmış. ASELSAN da haberleşme noktasında katkı sağlıyor. İlk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistemi çözümü tedarik eden ASELSAN’ın Entegre Muharebe Sistemi, su altı ve su üstü ses, veri iletişimini sağlıyor. Entegre Muharebe Sistemi kapsamında telsiz sistemleri, Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirilmiş.