İlk Yerli Helikopter Hürkuş'un Deneyimi Gökbey'i Havalandıracak

Türkiye’de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı olan Hürkuş, diğer yerli helikopterlere de öncü oluyor. TUSAŞ tesislerinde üretilen Gökbey sivil havacılıkta genel maksat helikopteri olarak kullanılacak.

Yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş'tan kazanılan deneyimler ile Genel Maksat Helikopteri olan Gökbey'in üretim süresi daha kısa olacak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına uygun sertifikaların alınmasıyla birlikte Gökbey'in test uçuşlarına başlandı. Ancak Hürkuş sayesinde yerli üreticilerin birçok deneyim kazandığı da fark edilmiş oldu.

Askeri ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen Gökbey'in tanıtımı yapılmış ve kamuoyuna sunulmuştu. Genel maksat helikopteri olacak şekilde üretimi yapılan Gökbey'in pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma ve arama kurtarma gibi görevlerde yer alabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Toplamda 8 yıl içerisinde üretilen ilk yerli helikopter Hürkuş'un deneyimi aracılığıyla Gökbey'in üretimi 3 - 3.5 yıl kadar sürecek. Helikopterin sertifikasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte Türkiye ve yurt dışında, askeri ve sivil alandaki görevler için kullanılması planlanıyor.