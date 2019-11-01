İlk Yerli Otomobilimiz 'Devrim' Tam 58 Yaşında

Türkiye’de özellikle son zamanlarda yerli araba üretimine ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bundan 58 yıl önce o zamanın kısıtlı imkanlarıyla 4.5 ay gibi kısa bir zaman içerisinde Türkiye’nin ilk yerli otomobili üretilmişti. 1961 yılında üretilen Devrim isimli otomobil, o zamanlar olduğu gibi bugün de herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Eskişehir’de yaklaşık 20 aydır sergilenen Devrim, şimdiye kadar 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Tülomsaş Müzesi’nde sergilenen otomobil, yapılan kapsamlı bakımının ardından 3 Mart 2018 tarihinden beri ziyaretçilerini karşılıyor.

Devrim’in yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları ile birlikte üretim aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi gibi cihazlar da müzede yer alıyor. Bunun yanında otomobilin projesinin çizildiği pergel, cetvel, çizim masası ve otomobilin kireç taşından maketini de müzede görmek mümkün.

58 yaşındaki Devrim "Siyah", "Beyaz", "Mavi Boncuk" ve "Gecekondu" isimlerinde 4 adet üretilmişti. Ardından bu dört otomobil trenle Ankara’ya götürülmüştü. Şimdilerde Tülomsaş Müzesi’nde sergilenen "0002" şasi ve "0002" motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli imkanlarla üretilmişti. Uzun ve kısa farları ayakla çalışan ve kontak anahtarı ile ya da manuel olarak çalıştırılabilen Devrim'in ağırlığı 1250 kilogram ve saatte maksimum 140 kilometre olan bir hız göstergesi var.

Zamanında devrim yaratan ilk yerli otomobil Devrim, Eskişehir'de ziyaretçilerini bekliyor.