İllallah Dedirten Facebook Özelliği Kaldırılıyor

Halanıza, amcanıza, dayınıza ve bütün diğer akrabalarınıza kötü bir haberimiz var: Facebook, oyun bildirimlerini kaldıracağını açıkladı. Yani bundan sonra evlerimizin önüne bir kap da Candy Crush canı koymamız gerekecek.

Son yıllarda Facebook kullanıcılarının canını en çok sıkan şey; hiç oynamadıkları oyunlardan gelen davetiyelerdi. Kimi zaman can kimi zaman da oyuna katılma isteği olarak gelen bu davetiyeler sebebiyle görmeniz gereken bildirimleri dahi kaçırabiliyordunuz. Facebook, bu problemi çözmek için aslında daha önce de harekete geçmiş; ancak sunduğu çözümün çok teferruatlı olması sebebiyle sorun günümüze kadar yaşanmaya devam etmişti.

Sosyal medya devi, geliştiriciler blogunda yeni yayınladığı bir yazı ile üçüncü parti uygulama davetiyelerini yakında devre dışı bırakacağını duyurdu. Kademeli olarak kaldırılmaya başlanacak olan özelliğin, üç aylık sürece yayılacağı ve en sonunda da tamamen Facebook’ta kullanılamaz hale getirileceği söylendi. Yapılan plana göre Facebook, oyun bildirimlerinin 6 Şubat 2018'de tamamen sistemden kaldırılacağı söylendi. Yani Candy Crush canı bağışlarınızı, en son 6 Şubat tarihinde gönderebileceksiniz.

Bununla birlikte kişi ve sayfaları daha yakından görebilmek için kullanılan “takip et” butonunu ve yorum yansıtma özelliğinin de gereksiz olması nedeniyle kaldırılacağı da yapılan açıklamada kendisine yer buldu.