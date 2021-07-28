İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Açıklandı: En Çok Vaka Olan İller!

Türkiye genelinde aşılamanın artmasına paralel yaşanan sahte güven hissi, vaka sayılarında da artışa neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz - 23 Temmuz tarihlerini kapsayan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı tablosunu paylaştı. Peki en az ve en çok vaka olan iller hangileri?

17 Temmuz - 23 Temmuz İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Tablosu

Fahrettin Koca yaptığı paylaşım sırasında "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tabloya göre yüz bin kişiye düşen yeni vaka sayısı İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13 ve İzmir'de 33,43 olarak gerçekleşti. En çok vaka görülen iller 748,39 ile Siirt, 223,94 ile Diyarbakır, 202,85 ile Bitlis, 142,72 ile Giresun ve 118,40 ile Iğdır olarak kayıtlara geçti.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

27 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu

Test Sayısı : 246.648

: 246.648 Vaka Sayısı : 19.761

: 19.761 Vefat Sayısı : 51

: 51 Toplam Doz: 68.681. 744 (Dün: 67.466.786)

Covid-19 Belirtileri Neler?

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Boğaz Ağrısı

Kas Ağrısı

İshal

Tat ve Koku Kaybı

Ciltte Döküntü

Solunum Güçlüğü

Göğüs Ağrısı

Konuşma Kaybı

Hareket Kaybı

Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.