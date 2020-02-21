Illfonic, Endeavor Şirketiyle Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Friday 13th: The Game ve Predator: Hunting Grounds geliştiricisi Illfonic, yaptığı açıklama ile Endeavor ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Illfonic bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene içerisinde Predator: Hunting Grounds oyununun duyurusunu yapmıştı. Bu oyun PC ve PlayStation 4 için 24 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yakın bir zaman önce de Küresel İkinci Parti Oyunlar Başkanı Gio Corsi'nin geliştirici stüdyoya katıldığını öğrenmiştik. Şu anda Illfonic için her şey son derece yolunda giderken iyi bir haber daha geldi.

Yayınlanan basın bildirisinde konuşan Üst Yönetici Charles Brungardt, küresel eğlence şirketi Endeavor ile yapılan stratejik ortaklık anlaşmasının ekibin daha fazla televizyon ve film tabanlı çok oyunculu oyunlar üzerinde çalışma yetisini artıracağını dile getirdi.

"Eğlence dünyasına bağlantımızı derinleştirmeye ve geliştirme hattımızı hızlandırmaya önem verirken Endeavor ile ortaklık kurduğumuz için heyecanlıyız. Bu ortaklığın hayranlara favori televizyon ve film yapımlarını eşsiz, oynanış deneyimiyle sunma yetimizi geliştirecek."

Predator: Hunting Grounds konusu

24 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Predator: Hunting Grounds, Predator evreninde geçecek. Kooperatif desteği olan oyunda, dört kişilik bir grup kendilerine verilecek bir dizi operasyonu tamamlamak ile yükümlü olacak. Diğer taraftaki oyuncu ise simgesel avcıyı kontrol ederek bu dört kişilik askeri grubu dağıtmaya çalışacak.

Predator kendi içinde Hunter, Scout ve Berserker olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılıyor. Hunter (Avcı) ile dengelenmiş bir katile dönüşeceksiniz. Scout (İzci) sınıfını seçtiğinizde avınızı hızlıca takip edebilecekken Berserker de ise güçlü ve muazzam boyutta hasar verebileceğiniz bir avcı olacaksınız. Öte yandan, oyunda dişi bir Predator yaratığının olacağını da hatırlatalım. Kendisi Yautja Bow, Smart Disc ve Combistick gibi son derece ölümcül silahlar kullanabilecek.