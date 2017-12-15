iMac Pro Türkiye Fiyatı Ağlattı - 71.000 TL'ye Bilgisayar!

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni iMac Pro nihayet Türkiye'de de satışa çıkıyor. Rüya gibi donanımsal özelliklerle donatılmış bu bilgisayar ön siparişe açıldı ve böylece iMac Pro Türkiye fiyatı da belli oldu.

apple.com.tr üzerinde satışa çıkan iMac Pro'yu ihtiyaçlarınıza göre yapılandırarak donanımı yükseltebilmeniz de mümkün. Yeni bilgisayarın en düşük konfigürasyonlu modelinin fiyatı 26.999 TL olarak listeleniyor ve bu fiyat 6 taksite bölünebiliyor. Taksitli olarak her ay 4.499,83 TL ödemeniz gerekiyor. 27.000 TL ile günümüzde 2. el bir araba satın alabiliyoruz. Eğer gerçekten iMac Pro'yu kullanarak birşeyler üreterek maddi gelir elde etmeyecek ve suyunu çıkarmayacaksanız bu tutar kalp krizi geçirmenize neden olabilir.

apple.com.tr'de 27.000 TL'ye satılan en düşük konfigürasyonlu iMac Pro'nun özellikleri şu şekilde:

- 3.2 GHz (4.2 GHz Turbo Boost) 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci

- 32 GB 2666 MHz ECC bellek

- 1 TB SSD

- 8 GB HBM2 belleğe sahip AMD Radeon Pro Vega 56 ekran kartı

- 10 GB ethernet

- Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası

- 27 inç, 5K, 5120 x 2880 çözünürlükte retina P3 ekran

27.000 TL'lik iMac Pro'nun 2-3 hafta içinde gönderileceği bilgisi paylaşılıyor; ama üzülmeyin Apple ücretsiz gönderim fırsatı sunmakta.

Biz bu konfigürasyonun bize düşük geleceğine kanaat getirdik ve Apple'ın online mağazasına giderek konfigürasyonu en yüksek donanım bileşenlerini seçerek en iyi hale getirdik. Ortaya çıkan sonuç şöyleydi:

- 2.3 GHz (4.3 GHz Turbo Boost) 18 çekirdekli Intel Xeon W işlemci

- 128 GB 2666 MHz ECC bellek

- 4 TB SSD

- 16 GB HBM2 belleğe sahip AMD Radeon Pro Vega 64 ekran kartı

- Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

- Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard

- iMac Pro için VESA Montaj Adaptörü Kiti

- Final Cut Pro X ve Logic Pro X yazılımları

Oluşturduğumuz bu en yüksek iMac Pro konfigürasyonunun fiyatı ise tam olarak 70.726,98 TL'ydi. Yani bu bilgisayar yerine son model sıfır kilometre araba alabiliyorsunuz. 70.000 TL'lik iMac Pro'ya sipariş verdiğinizde bilgisayarın 6-8 hafta içinde gönderileceği bilgisi veriliyor. Ücretsiz gönderim fırsatı bu iMac Pro'da da mevcut. Bu ücretsiz kargo fırsatını kaçırmamak için sizin de bir adet iMac Pro siparişi veresiniz gelmiyor mu?