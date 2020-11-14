İmamoğlu: Vaka Sayıları Arttı, 3 Haftalık Kapanma Şart

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada İstanbul'daki Koronavirüs tablosuna değindi. İstanbul genelinde vaka sayısının çok arttığını belirten Başkan İmamoğlu 3 haftalık kapanma şartına vurgu yaptı.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ikinci etabının açılışında konuşan ve İstanbul'daki Koronavirüs vaka sayısının endişe verici olduğuna vurgu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerdeki vaka sayısının yüzde 50'lik kısmının İstanbul'dan olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, “İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve herkes farkındaki bu iş, mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil." dedi.

Başkan İmamoğlu'ndan 3 haftalık kapanma şart çağrısı

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin doğru olmadığını iddia eden İBB Başkanı, "Nüfusu İstanbul'dan az olan Avrupa ülkelerinden dahi daha az sayı açıklamanın salgınla mücadelede ne anlama geldiğini ben anlayabilmiş değilim." diyerek İstanbul ve Türkiye genelinde vaka sayısının daha yüksek olduğunu şu açıklamalarla dile getirdi:

"Düşünün ki; 11 milyonluk Belçika'dan bile bizde vaka- ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namına öğretelim, anlatalım. Ama eğer bir yanlış varsa açıklamalarda bunun anlamlı olmadığını, milletimizi yanlış bilgiler vermenin doğru olmadığının altını çizmek zorundayım.

Madem biz nüfusu 10 milyonu bile aşmayan bir kısım ülkelerden 83 milyonluk ülke olarak çok daha iyi durumdaysak dünyanın gelip bunu incelemesi bizi alkışlaması, bizim de bunun insanlık adına bütün dünyaya anlatmamız gerekir."

"Madem işin yarısı İstanbul'da, madem Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hususlarla süreci teminat altına alabiliriz o zaman benim de bu anlamda bütün doğruları vatandaşlarımızla ve yetkilileri uyararak paylaşma zorunluluğum var. Dünya Sağlık Örgütü'nün iki adet açılma kriteri var. Birincisi en az 14 gün boyunca test sayısı artacak ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun.

İkincisi en az 14 gün boyunca ölüm sayıları ve sağlık personeli hastalanma sayısı azalacak. Türkiye'mizin ve özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda iki kriteri de önümüze koyduğumuzda kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortada."

Sağlık Bakanlığı'nın İBB ile veri paylaşmadığını söyleyerek yeterli önlemi alamadıklarını dile getiren İBB Başkanı, verilerin ne kadar önemli olduğun İstanbulkart örneği üzerinde anlattı: "Hasta verilerini bize verin, biz de İstanbulkart kullanıcılarını engelleyelim. Otobüse geldiğinde kartı alarm verecek, uyarıyı yapacak ve biz gerekli işlemleri vatandaş hakkında başlatacağız."