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IMDb 2020’nin En İyilerini Duyurdu!

Film, dizi ve televizyon programlarının çevrim içi ansiklopedisi olarak anımsanan IMDb 2020’nin en iyilerini duyurdu. İşte sinema ve TV sektörünün en iyileri!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Film, dizi ve televizyon programlarının çevrim içi ansiklopedisi olarak nitelendirilen IMDb 2020’nin en iyilerini duyurdu. IMDb tarafından paylaşılan listelerde Col Needham’in yılın favori filmleri, yılın en iyi çıkış yapan 10 yıldızı, yılın en iyi 10 yıldızı, IMDb editörlerinin seçtiği yılın filmleri ve dizileri, 2020’nin en çok izlenen 10 dizisi, Keith Simanton’un favori filmleri ve dizileri, bu yılın en iyi yeni dizileri, bu yılın en iyi 10 dizisi, en popüler Reality TV şovları ve belgeselleri ve 2020’nin en iyi 10 Hint internet dizisi bulunuyor.

IMDb 2020’nin En İyileri Neler?

Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden IMDb, sinema ve TV sektörünün en iyilerini paylaştı. Col Needham’in yılın favori filmleri, yılın en iyi çıkış yapan 10 yıldızı, bu yılın en iyi yeni dizileri gibi çok sayıda liste bulunuyor. İşte popüler web sitesi tarafından paylaşılan listelerin detayları!

Col Needham’in Yılın Favori Filmleri

  1. Tenet
  2. Şikago Yedilisi'nin Yargılanması
  3. Promising Young Woman
  4. Sylvie's Love
  5. Ammonite
  6. Mank
  7. Druk
  8. One Night in Miami
  9. Bayan Devrim
  10. Shirley

Yılın En İyi Çıkış Yapan 10 Yıldızı

  1. Anya Chalotra
  2. Aidan Gallagher
  3. Maria Bakalova
  4. Lauren Lapkus
  5. Victoria Pedretti
  6. Jurnee Smollett
  7. Alba Baptista
  8. Golshifteh Farahani
  9. Freya Allan
  10. Diana Silvers

Yılın En İyi 10 Yıldızı

  1. Ana de Armas
  2. Julia Garner
  3. Anya Chalotra
  4. Millie Bobby Brown
  5. Erin Moriarty
  6. Margot Robbie
  7. Aidan Gallagher
  8. Anya Taylor-Joy
  9. Linda Cardellini
  10. Henry Cavill

IMDb Editörlerinin Seçtiği Yılın Filmleri ve Dizileri

  1. Tha Mandalorian
  2. The Queen’s Gambit
  3. The Crown
  4. The Boys
  5. Better Call Saul
  6. Ted Lasso
  7. The Last Dance
  8. Middleditch & Schwartz
  9. Hamilton
  10. My Brilliant Friend
  11. Schitt’s Creek
  12. The Expanse
  13. Normal People
  14. Taste the Nation with Padma Lakshmi
  15. The Good Place
  16. I May Destroy You
  17. Soul
  18. Upload
  19. Unorthodox
  20. PEN15
  21. Never Have I Ever
  22. Mrs. America
  23. Sound of Metal
  24. The Trial of the Chicago 7
  25. The Outsider
  26. Crip Camp
  27. Raised by Wolves
  28. Devs
  29. Legendary
  30. World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji
  31. Tenet
  32. Virgin River
  33. Taj Mahal 1989
  34. Palm Springs
  35. Onward
  36. Miss Americana
  37. Wonder Woman 1984
  38. Uncle Frank
  39. Emily in Paris
  40. The Invisible Man
  41. Lovecraft Country
  42. Dating Amber
  43. Happiest Season
  44. I’m Thinking of Ending Things
  45. The Old Guard
  46. Star Trek: Lower Decks
  47. Indian Matcmaking

2020’nin En Çok İzlenen 10 Dizisi

  1. The Office
  2. Community
  3. Breaking Bad
  4. Parks and Recreation
  5. Avatar: The Last Airbender
  6. Waco
  7. New Girl
  8. The Sopranos
  9. The Big Bang Theory
  10. Friends

Keith Simanton’un Favori Filmleri ve Dizileri

  1. Mank
  2. Soul
  3. The Climb
  4. Saave Yourselves!
  5. Ma Rainey: Blues’un Annesi
  6. Minari
  7. Metalin Sesi
  8. David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi
  9. Crip Camp
  10. The Father
  11. Görünmez Adam
  12. Yarın Yokmuş Gibi
  13. Druk
  14. Normadland
  15. News of the World
  16. Shadow in the Cloud
  17. Ammonite
  18. Hamilton
  19. Tenet
  20. One Night in Miami

Bu Yılın En İyi Yeni Dizileri

  1. The Witcher
  2. Star Trek: PICARD
  3. Devs
  4. Normal People
  5. Upload
  6. I May Destroy You
  7. Warrior Nun
  8. TED Lasso
  9. Lovecraft Country
  10. The Haunting of Bly Manor
  11. The Queen’s Gambit
  12. Selena The Series

Bu Yılın En İyi 10 Dizisi

  1. The Boys
  2. La Casa De Papel (Money Heist)
  3. Dark
  4. Ozark
  5. The Mandalorian
  6. The Queen's Gambit
  7. The Umbrella Academy
  8. Westworld
  9. The Witcher
  10. The Crown

En Popüler Reality TV Şovları ve Belgeselleri

  1. Too Hot to Handle
  2. Selling Sunset
  3. Love is Blind
  4. The Great British Baking Show
  5. Keeping Up with the Kardashians
  6. The Masked Singer
  7. Top Gear
  8. Survivor
  9. RuPaul’s Drag Race
  10. The Real Housewives of Beverly Hills

2020’nin En İyi 10 Hint İnternet Dizisi

  1. Aarya
  2. Abhay
  3. High
  4. Paatal Lok
  5. Asur: Welcome To Your Dark Side
  6. Mirzapur
  7. Bandish Bandits
  8. Special Ops
  9. Panchayat
  10. Scam 1992: The Harshad Mehta Story

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