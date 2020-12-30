IMDb 2020’nin En İyilerini Duyurdu!

Film, dizi ve televizyon programlarının çevrim içi ansiklopedisi olarak nitelendirilen IMDb 2020’nin en iyilerini duyurdu. IMDb tarafından paylaşılan listelerde Col Needham’in yılın favori filmleri, yılın en iyi çıkış yapan 10 yıldızı, yılın en iyi 10 yıldızı, IMDb editörlerinin seçtiği yılın filmleri ve dizileri, 2020’nin en çok izlenen 10 dizisi, Keith Simanton’un favori filmleri ve dizileri, bu yılın en iyi yeni dizileri, bu yılın en iyi 10 dizisi, en popüler Reality TV şovları ve belgeselleri ve 2020’nin en iyi 10 Hint internet dizisi bulunuyor.

IMDb 2020’nin En İyileri Neler?

Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden IMDb, sinema ve TV sektörünün en iyilerini paylaştı. Col Needham’in yılın favori filmleri, yılın en iyi çıkış yapan 10 yıldızı, bu yılın en iyi yeni dizileri gibi çok sayıda liste bulunuyor. İşte popüler web sitesi tarafından paylaşılan listelerin detayları!

Tenet Şikago Yedilisi'nin Yargılanması Promising Young Woman Sylvie's Love Ammonite Mank Druk One Night in Miami Bayan Devrim Shirley

Anya Chalotra Aidan Gallagher Maria Bakalova Lauren Lapkus Victoria Pedretti Jurnee Smollett Alba Baptista Golshifteh Farahani Freya Allan Diana Silvers

Ana de Armas Julia Garner Anya Chalotra Millie Bobby Brown Erin Moriarty Margot Robbie Aidan Gallagher Anya Taylor-Joy Linda Cardellini Henry Cavill

Tha Mandalorian The Queen’s Gambit The Crown The Boys Better Call Saul Ted Lasso The Last Dance Middleditch & Schwartz Hamilton My Brilliant Friend Schitt’s Creek The Expanse Normal People Taste the Nation with Padma Lakshmi The Good Place I May Destroy You Soul Upload Unorthodox PEN15 Never Have I Ever Mrs. America Sound of Metal The Trial of the Chicago 7 The Outsider Crip Camp Raised by Wolves Devs Legendary World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji Tenet Virgin River Taj Mahal 1989 Palm Springs Onward Miss Americana Wonder Woman 1984 Uncle Frank Emily in Paris The Invisible Man Lovecraft Country Dating Amber Happiest Season I’m Thinking of Ending Things The Old Guard Star Trek: Lower Decks Indian Matcmaking

The Office Community Breaking Bad Parks and Recreation Avatar: The Last Airbender Waco New Girl The Sopranos The Big Bang Theory Friends

Mank Soul The Climb Saave Yourselves! Ma Rainey: Blues’un Annesi Minari Metalin Sesi David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi Crip Camp The Father Görünmez Adam Yarın Yokmuş Gibi Druk Normadland News of the World Shadow in the Cloud Ammonite Hamilton Tenet One Night in Miami

The Witcher Star Trek: PICARD Devs Normal People Upload I May Destroy You Warrior Nun TED Lasso Lovecraft Country The Haunting of Bly Manor The Queen’s Gambit Selena The Series

The Boys La Casa De Papel (Money Heist) Dark Ozark The Mandalorian The Queen's Gambit The Umbrella Academy Westworld The Witcher The Crown

Too Hot to Handle Selling Sunset Love is Blind The Great British Baking Show Keeping Up with the Kardashians The Masked Singer Top Gear Survivor RuPaul’s Drag Race The Real Housewives of Beverly Hills