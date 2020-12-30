IMDb 2020’nin En İyilerini Duyurdu!

Film, dizi ve televizyon programlarının çevrim içi ansiklopedisi olarak nitelendirilen IMDb 2020’nin en iyilerini duyurdu. IMDb tarafından paylaşılan listelerde Col Needham’in yılın favori filmleri, yılın en iyi çıkış yapan 10 yıldızı, yılın en iyi 10 yıldızı, IMDb editörlerinin seçtiği yılın filmleri ve dizileri, 2020’nin en çok izlenen 10 dizisi, Keith Simanton’un favori filmleri ve dizileri, bu yılın en iyi yeni dizileri, bu yılın en iyi 10 dizisi, en popüler Reality TV şovları ve belgeselleri ve 2020’nin en iyi 10 Hint internet dizisi bulunuyor.
IMDb 2020’nin En İyileri Neler?
Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden IMDb, sinema ve TV sektörünün en iyilerini paylaştı. Col Needham’in yılın favori filmleri, yılın en iyi çıkış yapan 10 yıldızı, bu yılın en iyi yeni dizileri gibi çok sayıda liste bulunuyor. İşte popüler web sitesi tarafından paylaşılan listelerin detayları!
Col Needham’in Yılın Favori Filmleri
- Tenet
- Şikago Yedilisi'nin Yargılanması
- Promising Young Woman
- Sylvie's Love
- Ammonite
- Mank
- Druk
- One Night in Miami
- Bayan Devrim
- Shirley
Yılın En İyi Çıkış Yapan 10 Yıldızı
- Anya Chalotra
- Aidan Gallagher
- Maria Bakalova
- Lauren Lapkus
- Victoria Pedretti
- Jurnee Smollett
- Alba Baptista
- Golshifteh Farahani
- Freya Allan
- Diana Silvers
Yılın En İyi 10 Yıldızı
- Ana de Armas
- Julia Garner
- Anya Chalotra
- Millie Bobby Brown
- Erin Moriarty
- Margot Robbie
- Aidan Gallagher
- Anya Taylor-Joy
- Linda Cardellini
- Henry Cavill
IMDb Editörlerinin Seçtiği Yılın Filmleri ve Dizileri
- Tha Mandalorian
- The Queen’s Gambit
- The Crown
- The Boys
- Better Call Saul
- Ted Lasso
- The Last Dance
- Middleditch & Schwartz
- Hamilton
- My Brilliant Friend
- Schitt’s Creek
- The Expanse
- Normal People
- Taste the Nation with Padma Lakshmi
- The Good Place
- I May Destroy You
- Soul
- Upload
- Unorthodox
- PEN15
- Never Have I Ever
- Mrs. America
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
- The Outsider
- Crip Camp
- Raised by Wolves
- Devs
- Legendary
- World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji
- Tenet
- Virgin River
- Taj Mahal 1989
- Palm Springs
- Onward
- Miss Americana
- Wonder Woman 1984
- Uncle Frank
- Emily in Paris
- The Invisible Man
- Lovecraft Country
- Dating Amber
- Happiest Season
- I’m Thinking of Ending Things
- The Old Guard
- Star Trek: Lower Decks
- Indian Matcmaking
2020’nin En Çok İzlenen 10 Dizisi
- The Office
- Community
- Breaking Bad
- Parks and Recreation
- Avatar: The Last Airbender
- Waco
- New Girl
- The Sopranos
- The Big Bang Theory
- Friends
Keith Simanton’un Favori Filmleri ve Dizileri
- Mank
- Soul
- The Climb
- Saave Yourselves!
- Ma Rainey: Blues’un Annesi
- Minari
- Metalin Sesi
- David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi
- Crip Camp
- The Father
- Görünmez Adam
- Yarın Yokmuş Gibi
- Druk
- Normadland
- News of the World
- Shadow in the Cloud
- Ammonite
- Hamilton
- Tenet
- One Night in Miami
Bu Yılın En İyi Yeni Dizileri
- The Witcher
- Star Trek: PICARD
- Devs
- Normal People
- Upload
- I May Destroy You
- Warrior Nun
- TED Lasso
- Lovecraft Country
- The Haunting of Bly Manor
- The Queen’s Gambit
- Selena The Series
Bu Yılın En İyi 10 Dizisi
- The Boys
- La Casa De Papel (Money Heist)
- Dark
- Ozark
- The Mandalorian
- The Queen's Gambit
- The Umbrella Academy
- Westworld
- The Witcher
- The Crown
En Popüler Reality TV Şovları ve Belgeselleri
- Too Hot to Handle
- Selling Sunset
- Love is Blind
- The Great British Baking Show
- Keeping Up with the Kardashians
- The Masked Singer
- Top Gear
- Survivor
- RuPaul’s Drag Race
- The Real Housewives of Beverly Hills
2020’nin En İyi 10 Hint İnternet Dizisi
- Aarya
- Abhay
- High
- Paatal Lok
- Asur: Welcome To Your Dark Side
- Mirzapur
- Bandish Bandits
- Special Ops
- Panchayat
- Scam 1992: The Harshad Mehta Story
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