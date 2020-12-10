IMDb 2020’nin En İyileri Açıklandı!

Film, dizi ve televizyon programlarının çevrim içi ansiklopedisi olarak anımsanan IMDb 2020’nin en iyileri ile bu yıl içerisinde izleyicilerin en çok hangi yapımları izlemekten keyif duyduğunu açık bir şekilde göstermek için yayımlandı. Peki, listede dünyanın dört bir yanında ses getiren hangi yapımlar bulunuyor?

IMDb 2020’nin En İyileri Neler Oldu?

Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden IMDb, bu yıl en çok oylanan yapımların bir listesini oluşturdu. Bu liste, dünya genelinden seyircilerin bu yıl en çok hangi yapımları beğendiğine ve oyladığına bağlı olarak hazırlandı. IMDb’nin yayımladığı listenin içerisinde sosyal medya platformları üzerinden çokça tartışılan birçok yapım yer aldı. İşte bu yıl IMDb kullanıcıları tarafından en çok beğenilen o yapımlar!

1. The Boys

Bu yıl en çok izlenenler listesinin başında “The Boys” yer aldı. İkinci sezonla birlikte büyük bir izlenme rekorunun altına imzasını bırakan The Boys dizisine şu anda Prime Video üzerinden erişilebiliyor.

2. La Casa De Papel (Money Heist)

Netflix’in son zamanların en popüler yapımlarından biri haline gelen La Casa de Papel, The Boys’un hemen arkasından gelerek listenin ikinci sırasına yerleşti. Profesör, onun çetesinin yaptığı büyük soygunlar ve ekibin arkasındaki büyük fikrin çevresine odaklanan dizinin hayranları şu anda sezonun 2021’de yayımlanması planlanan geri kalan kısmını iple çekiyor.

3. Dark

Netflix’in “Dark” isimli dizisinin popülaritesi özellikle 2020 yılında büyük oranda arttı. Alman yapımı dizinin son sezonu, seyirci kitlesinin üzerinde büyük etki bıraktı. Seyircilerin kafasında oluşturduğu soru işaretleri dolayısıyla bir hayli popüler hale gelen dizi şu anda Netflix üzerinden izlenebiliyor.

4. Ozark

Ozark, Alman yapımı Dark’ı takip etti ve listenin dördüncü sırasında yerini aldı. Marty Byrde, Wendy Byrde gibi karakterler çevresinde gelişen olayları takip eden dizi, yeni seyircilerini Netflix’e davet etmeye devam ediyor.

5. The Mandalorian

2020 yılında yankı uyandıran başka bir dizi, The Mandalorian oldu. Dizinin hayranları şu anda heyecanla üçüncü sezonu bekliyor fakat dizinin yeni sezonu hakkında paylaşılmış henüz bir bilgi bulunmuyor. Gelecek sezon 2021 yılında yayımlanırsa dizi muhtemelen gelecek yıl bu zamanlarda seyircilerle buluşacaktır. Bu diziyi henüz izlemediyseniz Disney+ üzerinden izlemeye şimdi başlayabilirsiniz.

6. The Queen's Gambit

23 Ekim’de Netflix’te yayımlanan The Queen’s Gambit, kısa süre içerisinde sesini dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere duyurmayı başardı. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen dizi, dijital yayın platformu Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Büyük bir izlenme rekorunun altına imza atarak listede altıncı sıraya yerleşti.

7. The Umbrella Academy

Birinci sezonu geride bırakan Netflix dizisi, ikinci sezonda büyük bir ivme yakaladı ve IMDb’de 2020 yılının en iyi dizi, film ve TV programları listesinin yedinci sırasına yerleşti. Üçüncü sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı fakat seyircilerin oldukça sabırsız olduğunu söylemek mümkün.

8. Westworld

Westworld, 2020 yılının en iyi yapımları arasında sekizinci sırada yer aldı. 10 yapımdan oluşan listenin sekizinci sırasına yerleşmeyi başaran dizi şu an HBO Max’te izlenebiliyor.

9. The Witcher

Aynı isimli fantastik roman serisine dayanan dizi, 2019 yılını büyük bir patlama yaratarak kapatmıştı. Yaratık avcısı Geralt’ın yaşamını merak eden seyirciler için dizinin 2021 yılında sekiz bölümlük bir sezonu daha yayımlanacak.

10. The Crown

Dördüncü sezonu ile IMDb'nin MOVIEmeter listesinde 1. sıraya yükselen dizi, 2020 yılının en iyi yapımları arasına yerleşmişti. İlk 10’a sondan girmeyi başaran dizi, seyircilere benzersiz bir yapım sunmaya devam ediyor.