IMDb'nin verilerine göre şubat ayının en popüler dizileri belli oldu. Film, dizi ve televizyon programlarının çevrim içi ansiklopedisi olarak nitelendirilen IMDb tarafından paylaşılan verilere göre şubat ayında en popüler yapımlar neler? İşte en iyi yabancı diziler!

IMDb'ye Göre Şubat Ayının En Popüler Dizileri Listesi

Yabancı dizi izlemek istiyorsanız fakat karar veremediyseniz IMDb'nin verileri yardımcı olabilir. Şubat ayında en plana çıkan pek çok dizi yer alıyor. Peki, IMDb'ye göre şubatın en popüler yapımları neler? Listenin ilk sırasında Jac Schaeffer tarafından dijital yayın platformu Disney+ için oluşturulan WandaVision yer alıyor. Durum komedisi olarak nitelendirilen WandaVision'da aksiyon, komedi ve dram ögeleri yer alıyor. 2021 yapımı mini dizi 8,1 puana sahip.

Listenin ikinci sırasında Shingeki no kyojin (Attack on Titan) isimli bir anime yer alıyor. 2013 yapımı anime, 8,9 puana sahip. Şu anda 4 sezonun yer aldığı yapım yayımlanmaya devam ediyor. Attack on Titan Animasyon, aksiyon ve macera ögelerine sahip. Listenin üçüncü sırasında ise Netflix'in en çok izlenen dizi olmayı başaran Bridgerton bulunuyor. 7,3 puana sahip olan popüler dizide dram ve romantik ögeleri yer alıyor.

Dördüncü sırada dram ve romantik ögelerine sahip olan Firefly Lane (Ateşböceği Yolu) bulunuyor. 7,7 puana sahip olan Firefly Lane, 2021 yılında yayımlanmaya başladı ve kısa sürede dünya genelinde çok popüler hale geldi. Dram türünü sevenlere hitap eden yapım, popüler dijital yayın platformu Netflix'te bulunuyor. Listenin tamamı ise şu şekilde: