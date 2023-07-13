IMEI Kayıt Ücretine Gelen Zam, Beraberinde Sorunlar da Getirdi!

IMEI kayıt ücretindeki son keskin artış, 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltilmesiyle bir dizi sorun dalgasına yol açtı.

Şikayetvar verilerine göre bu aksaklık, şikayetlerde önemli bir artışa neden oldu ve bir hafta içinde şikayetlerde şaşırtıcı bir şekilde 93 kat artış görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayınlanan bir duyuruda, ülkeye seyahat edenler tarafından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretinin 20.000 TL'ye yükseltileceği açıklanmıştı.

Sınırdan e-Devlet'e Kadar Pek Çok Noktada Kayıt Sorunları Yaşandı

Bu ani artış, cihazlarını kaydettirmek isteyen telefon sahipleri için sınır kontrol noktalarında sıkışıklığa ve ödemeyle ilgili zorluklara neden oldu. Daha da kötüsü, ücreti ödemiş olan bazı kullanıcılar "IMEI kayıt bilgileri bulunamıyor" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaştı. Bu yaygın sorun Şikayetvar tarafından toplanan şikayet verilerine de yansıdı.

Zammın geleceğinin duyurulmasıyla e-Devlet'e akın eden vatandaşlar, açıklamanın olduğu gün IMEI kayıt işlemlerini tamamlamakta güçlük çektiler.

Platformun açıklamasına göre bu konudaki şikayetler bir önceki haftaya göre 93 kat artarken, özerk kamu kurumları %51, GSM operatörleri %23, cep telefonu markaları ise %23 oranında şikayet artışı yaşadı.

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