IMEI Kayıt Süresi Artırıldı! İşte Yeni Karar

IMEI kayıt süresi uzatıldı. IMEI kayıt süresi koronavirüs salgını dolayısıyla 120 günden 365 güne çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

IMEI Kayıt Süresi Uzatıldı

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 liste bulunacak. NTV'nin haberine göre, listeler şu şekilde olacak:

Siyah listecd kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaraları olacak.

Gri listede beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülke sınırları içinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarını olacak.

Eşleştirilmiş beyaz liste, 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının ve işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye ait abone numaralarının eşleştirilmesiyle oluşacak.

İşletmeciler Mesaj Gönderecek

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair mesaj gönderilecek.

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 Acil Çağrı servisine erişimi sağlanacak.

Kayıtlarda yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan elektronik cihazlar, kaçak cihaz olarak görülecek ve kullanıma kapatılacak.

IMEI kaydı yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapılacak.

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IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

2021 IMEI kayıt ücreti 2.170 TL.

IMEI kayıt ücreti 2020 yılında 1838 TL'ye çıkarıldı. 2017 yılında 149.20 TL olan kayıt harcı, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmiş, 09.11.2018 tarihinde ise son olarak 500 liraya çıkarılmıştı.