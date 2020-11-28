IMEI Kayıt Ücretine Zam Geliyor! Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yurt dışından getirdiğiniz akıllı telefonu Türkiye'de kullanmanız için IMEI kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor. IMEI kaydı yaptırmayı düşünüyorsanız elinizi çabuk çünkü zam geliyor. IMEI kayıt ücreti zamlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 9.11 olduğunu açıkladı.

IMEI Kayıt Ücretine Zam Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'ye yapılan açıklamada şu cümlelere bulunuyor:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır."

Trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında zam gelecek. Bu yıl yeniden değerleme oranının aynı şekilde uygulanması halinde IMEI kayıt ücreti 2.006 TL olmuş olacak.

Geçtiğimiz yıl 1500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2020 yılında 1838 TL'ye çıkarıldı. 2017 yılında 149.20 TL olan kayıt harcı, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmiş, 09.11.2018 tarihinde ise son olarak 500 liraya çıkarılmıştı.

2021 yılına girdiğimizde IMEI kayıt ücretinin 2.006 TL olması bekleniyor.

Ehliyet harçları da %9.11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, 6 aylık pasaport harcı 227 liraya, 1 yıllık pasaportlar 331, 3 yıllık pasaportlar 770 liraya çıkacak. Yıl başından itibaren trafik cezaları da yüzde 9.11 oranında artacak.

Yurt dışından Telefon Getirmek Mantıklı Mı?

Yurt dışından getirilen telefonların kaydı için başkasının pasaportunu kullanmak yasaklandı. Bundan dolayı cihazı kendi pasaportunuz üzerine kaydettirmeniz gerekiyor. Yurt dışından getirilen akıllı telefon sadece telefonu kullanacak olan kişinin kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılabilmekte. Alınan kararla birlikte yurt dışından telefon getirmek bir hayli zorlaştı. Artan döviz kuru ile birlikte yurt dışından telefon getirmek pek de mantıklı gözükmüyor.