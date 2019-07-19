IMEI Kayıt Ücretine Zam Yapıldı!

Yurt dışından yolcu ile beraber getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcına yeni bir zam yapıldı.

IMEI Kayıt Ücretine Zam Geldi

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar ile birlikte yurt dışından getirilen cep telefonları için maktu harç tutarı 1.500 lira olarak belirlendi.

2017 yılında 149.20 TL olan kayıt harcı, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmiş, 09.11.2018 tarihinde ise son olarak 500 liraya çıkarılmıştı. Hemen aşağıda bulunan görselden Resmi Gazete'de yayınlanan karara ulaşabilirsiniz.

Artık yurt dışından getirilen telefonun IMEI kaydı için 1.500 TL ödenecek. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde alınan karar ile birlikte yurt dışından getirilen telefonların kaydı için başkasının pasaportunu kullanmak yasaklanmıştı.

Yurt dışından getirilen akıllı telefon sadece telefonu kullanacak olan kişinin kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılabilmekte. Son zamanlarda alınan kararla birlikte yurt dışından telefon getirmek bir hayli zorlaştı.

Sizler IMEI kayıt ücretine getirilen zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yurt dışından akıllı telefon getirmek mantıklı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!