IMEI Kayıt Ücretine Zam Yolda

Yurt dışından yolcu ile beraber getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcına yeni bir zam daha yapılabilir. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

IMEI Kayıt Ücretine Zam Yapılabilir

Geçtiğimiz aylarda yapılan zam ile beraber 1.500 TL olan IMEI kayıt ücretine yeni bir zam daha gelebilir. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, motorlu taşıtlar vergisi, harçlar ve trafik cezaları % 22.58 oranında zamlanacak.

Sözcü'nün yayınladığı habere göre, IMEI kayıt ücreti 1.500 TL'den 1.838 TL'ye çıkacak. Şu anda Resmi Gazete'de herhangi bir açıklama yer almıyor. 2017 yılında 149.20 TL olan kayıt harcı, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmiş, 09.11.2018 tarihinde ise 500 liraya çıkarılmıştı. Son olarak geçen aylarda yapılan düzenleme ile 1.500 TL olmuştu.

Öte yandan yeni gelecek olan zam ile beraber şu anda 248.45 TL olan pasaport harcı 304.5 TL olacak. Yeni zamların gelecek haftalarda Resmi Gazete'de yayınlanacağı söyleniyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Tamindir'i takipte kalın!