IMEI Kayıt Ücretine Dev Zam: Yurt Dışından Telefon Almak Hayal Oluyor!

Gece saatlerinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe geçen yeni kanun kapsamında yurt dışında getirilen telefonların kayıt ücretinde önemli bir zam yapıldı.

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için pasaporta işlenmesi ve IMEI yani yurt dışı kayıt harcının ödenmesi gerekiyor. Bu ücret, yeni kanunla birlikte %233 oranında zamlandı.

IMEI Kayıt Ücreti 20.000 TL'ye Zamlandı

Bugüne dek 6.091 TL olan bu ücret, bugünden itibaren 20.000 TL olarak belirlendi. Son yıllarda büyük artış gösteren yurt dışı harcına gelen bu yeni zamla birlikte yurt dışından telefon almak oldukça masraflı olacak gibi görünüyor.

2015 yılında 131 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2016 yılında 138 TL'ye, 2017 yılında ise 149 TL'ye zamlanmıştı. 2018'de 500 TL, 2019'da 1.500 TL, 2020'de 1.838 TL, 2021 yılında ise 2.738 TL olarak belirlenen ücret, geçtiğimiz yıl 6.031 TL'ye yükseltilmişti. Bugünden itibaren yeni zamla birlikte 20.000 TL olmuş oldu.

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