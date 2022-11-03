IMEI Kayıt Ücretlerine Rekor Zam Geliyor!

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken, yurt dışından telefon almaya yönelik kesin kurallar da belirleniyor. Vergi oranlarından dolayı gözünü dışarıya çeviren kullanıcılar, IMEI kaydı için belirli bir ücret ödemek durumunda kalıyor. 2022 yılında 2.732 TL olarak belirlenen ücret, 2023 yılı için artış gösteriyor.

2023 IMEI Kayıt Ücretleri Ne Kadar?

TÜİK, 2023 yılında vergi, harç ve ceza hesaplamalarında kullandığı ''Yeniden Değerleme Oranı'' için açıklama yaptı. Geçen sene %36,2 olan oran 2023'te %122,9 olarak belirlendi. Bu durum IMEI kayıt ücreti veya pasaport harcı için fiyatların oldukça artacağına işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranları şu şekilde;

2022 IMEI kayıt ücreti : 2.732 TL

: 2.732 TL 2023 IMEI kayıt ücreti : 6.090 TL

: 6.090 TL Zam oranı ve tutarı: %122,9 - 3.358 TL

Eylül ayında çıkan IMEI uzatma işlemlerindeki değişiklik de oldukça gündeme oturmuştu.