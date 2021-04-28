Apple 8 Yıl Önce iMessage Android Sürümü Getirmek İstemiş

Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue'nin 2013'te iMessage Android sürümü ile ilgili çalışmaların başlaması fikrini ileri sürdüğü ortaya çıktı. Apple'ın bunu istemesinin nedeni ise Google'ın mesajlaşma alanında büyümesini engellemekti. Şirketin kıdemli başkan yardımcısının ortaya attığı fikir, Epic'in Apple'a açmış olduğu davada öğrenildi.

Google Sayesinde iMessage Android Sürümü Gelebilirdi

Android kullanıcıları oldukça uzun bir zamandan beri popüler mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Apple ürünü olmayan akıllı telefonlarda da kullanabilmek istiyor. Epic'in Apple'a açmış olduğu davada ise Apple'ın 2013 yılında iMessage'ın Android versiyonunu geliştirebileceği ve Android ya da iOS fark etmeksizin her iki işletim sisteminde de kullanılabileceği ortaya çıktı.

Apple ve Epic, 8 Nisan 2021 tarihinde yaklaşan duruşmalarının öncesinde belgeleri sundular. 9to5Google'daki habere göre Epic'in avukatları, Apple yöneticilerine iMessage'ın Android versiyonu ile ilgili sorular yöneltti.

Apple, iMessage'ı ilk olarak Haziran 2021'de duyurdu. Ekim ayında iOS 5 ile piyasaya sürdü. Uygulama, bir yıldan daha kısa bir süre önce Mac OS X'e geldi. Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue'nin açıklamasına göre 2013 yılında iMessage'a çapraz platform desteği getirme planı olsa da Apple, iMessage'ın Android'de olmasının yarardan çok zarara neden olacağı kanısına vardı.

Eddy Cue, "Mobilin en önemli uygulamalarından birini Google'a kaptırmak mı istiyoruz? Arama, e-posta, ücretsiz video paylaşım platformu ve web tarayıcısı var ve hızla büyüyor. En iyi mesajlaşma uygulamasına sahibiz ve bunu sektörün klasiğine dönüştürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yazılım şefi Craig Federighi ve pazarlama müdürü Phil Schiller da dahil olmak üzere birçok yönetici, iMessage'ın Android'i desteklemesine karşı çıktı.

"iMessage Android sürümü, iPhone kullanan ailelerin çocuklarına Android telefon almalarının önündeki engeli kaldırmaya hizmet edecektir." - Craig Federighi

Phil Schiller da iMessage'ı Android'e getirmenin Apple'a yardımcı olmaktan çok şirketin zarara uğramasına neden olabileceğini söyledi. Bütün bunlar yaşanırken Google'ın Talk gibi uygulamaları birleştirdiği Hangouts'u duyurmasına bir ay vardı fakat günümüze bakacak olursak Apple'ın iMessage'ı Android'e getirmek ile ilgili endişelerinin bir dayanağı kalmadı. Google bugün mesajlaşma alanında büyük bir isim değil ve Apple'a bu alanda rakip olmaktan çok uzak.