IMF Corona Virüs Hakkında Sert Uyarılarda Bulundu

Corona virüsü korku yaratmaya devam ederken IMF sert uyarılarda bulundu. Dünya piyasalarının ise buna hazır olmadığını özellikle ifade etti. İşte IMF tarafından yapılan korkutucu açıklamalar.

Çin’de meydana gelen ve resmi rakamlara göre şu ana kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, insan sağlığının yanı sıra Çin ekonomisi için de büyük bir tehdit. Dünyanın önemli kuruluşlarından bir tanesi olan IMF (Uluslararası Para Fonu), Çin’deki virüs salgınıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Kuruluş, virüs salgını sebebiyle küresel ekonomik büyümenin orta vadede tarihi ortalamayı geçemeyeceğini söyledi.

IMF dünya ticareti için kaygılı

Yakın zamanda, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları G20 Gözlem Notu raporu bildirildi. Böylece nasıl bir yol izleneceği ile ilgili harita çıkarıldı.

Bu raporda, küresel büyümenin dibe vuracağı ve öngörülen toparlanmanın oldukça hassas olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca %3,3 olarak gerçekleşmesi beklenen küresel büyümedeki artışın kırılgan olduğuna ifade edildi.

Ortaya çıkan raporda, küresel büyüme ve Corona virüsüyle ilgili olarak, “Çin'deki büyüme, Corona virüsünün yayılmasıyla kesintiye uğradı ve yükselen birçok pazarla gelişen ekonomilere yönelik beklentiler yaşam standartlarını geliştirmek için çok zayıf kaldı. Orta vadede, büyümenin tarihi ortalamaların altında kalması öngörülüyor. Görünüm üzerindeki aşağı yönlü riskler hakim olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.