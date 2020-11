Immortal: Fenyx Rising İçerikleri Detaylandırıldı

Son olarak Assassin’s Creed Valhalla oyunu satışa sunulan Ubisoft Montreal, önümüzdeki ayın başlarında Immortal: Fenyx Rising ile karşımıza çıkacak. E3 2019 fuarında Gods & Monsters olarak duyurulan oyun, Monster Energy şirketinin yaptığı itiraz sonucunda isim değiştirmek zorunda kalmıştı. Hikaye ve oynanışta herhangi bir değişikliğin yaşanmadığı oyun, 3 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yakın bir zaman önce yeni bir duyuru yapan Ubisoft ve Ubisoft Montreal tarafından Immortal: Fenyx Rising içerikleri detaylandırıldı.

Oyunun konusuna göre, Fenyx rolünde olacağız ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanette kurtarmak için mücadele edeceğiz. Her biri tanrılardan esinlenilmiş yedi farklı bölgeye ayrılan bir açık dünyada geçecek olan senaryo boyunca, Achilles'ın kılıcı ve Daidalos'un kanatları gibi tanrısal güçlerini kullanarak Cyclops ve Medusa dahil güçlü mitolojik canavarlar ile hem havada hem de karada savaşacağız. Çatışmalar sırasında ok dahil çeşitli silahlar ve telekinezi dahil çeşitli yetenekler kullanabileceğiz. Oyunda ayrıca çözülmeyi bekleyen bulmacalar da olacak.

Satışa sunulan hemen her oyunda olduğu gibi Immortal: Fenyx Rising de çıkışı sonrasında indirilebilir içerikler ile desteklenecek. Yapılan duyuruya göre Sezon Kartı sahiplerinin ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri A New God, Myths of the Eastern Realm ve The Lost Gods adıyla üç genişletmek paketi yayınlanacak.

Immortal: Fenyx Rising İçerikleri Bir Hayli Zengin Olacak

A New God içeriğinin senaryosuna göre Fenyx olarak Golden Isles bölgesinde tanışmış olduğunuz tanrılar tarafından hazırlanan sınavlara tabi tutulacaksınız. Yeni bulmaca türleri ile karşılaşacağınız bu sınavlarda, Pantheon merkezi grubunda yer alabilmek için tanrısal güçlerinizi geliştirerek çok daha güçlü hale gelmeye çalışacaksınız. Başarılı olmanız durumunda da Zeus ile mücadele etmeye hazır hale gelmiş olacaksınız.

Myths of the Eastern Realm, bizlere Fenyx haricinde farklı bir Immortals hikayesi sunacak. Cennet ve Dünya arasında ölümcül bir savaş patlak verdiğinde insanlık, lanetten kaçmayı başaran Ku hariç, Tanrıça Nuwa’nın onları oluşturmakta kullandığı kile dönüşüyor. Çin mitolojisinden esinlenilerek oluşturulan hikayede Ku ve Phoenix, Nuwa rehberliğinde harekete geçerek Cennet ve Dünya arasındaki dengeyi yeniden oluşturmaya çalışacaksınız.

The Lost Gods ise Ash karakterinin başından geçenler anlatılacak. Birçok tanrının Olympos şehrini terk etmesi ile dünya genelinde büyük felaketler yaşanmaya başlıyor. Yunan tanrılarının birbirleriyle doğrudan temas kurmamaları yönünde bir emir olduğundan, Fenyx tanrılara olan inancını kaybetmemiş olan Ash karakterini Pyrite Islands’a gönderiyor. İçerik boyunca Fenyx ve Athena gözetimi altındaki Ash olarak, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter ve Boreas tanrılarını eve dönmeleri için ikna etmenin etkin yollarını bulmaya çalışacaksınız. Yeni oynanış mekaniklerinin sunulacağı içerikte, Ash karakterini izometrik kamera açısından yöneteceksiniz. Bunların yanı sıra özelleştirilebilir yeni geliştirme sistemi de olacak.

Son olarak, genişletme paketlerinin yanı sıra günlük ve haftalık araştırma görevler, topluluk yarışmaları, mahzen meydan okumaları ve kozmetikler gibi ücretsiz içerikler de yayınlanacak.