Immortals: Fenyx Rising detayları sızdırıldı. Microsoft Store üzerindeki listeleme sonucu yaşanan sızıntıyla birlikte henüz duyurulmayan oyuna dair birçok bilgi ortaya çıkmış oldu.

Ubisoft Quebec tarafından geliştirilmekte olan Gods & Monsters, E3 2019 fuarı sırasında duyurulmuştu. Geçtiğimiz yılın Ekim ayı içerisinde 2021 finansal yılına kaydırıldığını öğrendiğimiz oyun, yeni nesil konsollar için de satışa sunulacaktı.

Antik Yunan çağını konu alacak olan bir Rol Yapma Oyunu olacak Gods & Monsters için Fransız yayıncı, bir isim değişikliğine gidileceğini Haziran ayı içerisinde duyurmuştu. Ne var ki yeni isme dair herhangi bir ipucu vermemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi, Immortals: Fenyx Rising için derecelendirmeye gitti. Gods & Monsters oyunundaki ana karakterimizin adı Fenyx olduğu için, düşünülen yeni ismin Immortals: Fenyx Rising olduğu tahmin edilmişti. Yakın bir zaman önce Microsoft Store üzerinde yaşanan sızıntı, Gods & Monsters oyununun yeni adını duyurusundan önce teyit etmiş oldu.

Immortals: Fenyx Rising Nasıl Bir Oyun Olacak?

Her ne kadar listeleme daha sonradan kaldırılmış olsa da, yeni ismin yanı sıra yeni detayları da almış olduk. Bunların ilki, resmi çıkış tarihi. Herhangi bir aksilik yaşanmaz ise 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Rol Yapma Oyunu ile tanışacağız.

Immortals: Fenyx Rising oyununun konusuna göre, Fenyx rolünde olacağız ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanette kurtarmak için mücadele edeceğiz. Her biri tanrılardan esinlenilmiş yedi farklı bölgeye ayrılan bir açık dünyada geçecek olan senaryo boyunca, Achilles'ın kılıcı ve Daidalos'un kanatları gibi tanrısal güçlerini kullanarak Cyclops ve Medusa dahil güçlü mitolojik canavarlar ile hem havada hem de karada savaşacağız. Çatışmalar sırasında ok dahil çeşitli silahlar ve telekinezi dahil çeşitli yetenekler kullanabileceğiz. Oyunda ayrıca çözülmeyi bekleyen bulmacalar da olacakmış.

Eğer oyunu ön-sipariş ile satın alırsanız, A Tale of Fire and Lightning isimli araştırma görevi hediye olarak gelecek.

Immortals: Fenyx Rising, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Smart Delivery teknolojisinin desteklenmesi neticesinde, tek bir satın alım ile hem Xbox One hem de Xbox Series X üzerinde oynayabilmek mümkün olacak.

Oyun için yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.