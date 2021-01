Immortals: Fenyx Rising İçeriği Tarihi Ortaya Çıktı

GÜNCELLEME: Oyunun diğer genişletme paketilerinin tarihleri de Nintendo Avustralya sayesinde ortaya çıktı. Buna göre The Lost Gods 25 Şubat 2021 ve Myths of the Eastern Realm da 1 Nisan 2021 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak.

İlk Immortals: Fenyx Rising içeriği tarihi resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı. Eğer ana hikayenin devamını merak ediyorsanız, öğrenmek için fazla beklemeniz gerekmeyecek. Peki Immortals: Fenyx Rising - A New God ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Ubisoft, geçtiğimiz ayın başlarında alışılagelmiş serilerinden farklı bir fikri mülkiyet ile karşımıza çıkmıştı. E3 2019 fuarında duyurulan ve Assassin’s Creed Odyssey’yi de geliştirmiş olan Ubisoft Quebec tarafından geliştirilmiş olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde eski ve mevcut nesil konsollar, PC ve Stadia için satışa sunulmuştu.

Biraz mizahi havada ilerleyen oyun ile bir kez daha Antik Yunan dönemini ziyaret ediyor ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanette kurtarmak için mücadele veriyorduk. Her biri bir tanrıyı temsil eden bölgelerden oluşan açık dünyada, Tanrısal güçler kullanarak güçlü mitolojik canavarları ok dahil çeşitli silahlar ve telekinezi dahil çeşitli yetenekler kullanarak ortadan kaldırmaya çalışıyorduk.

Bildiğiniz gibi her Ubisoft oyunu gibi Immortals: Fenyx Rising de indirilebilir içerikler ile desteklenecek. Fransız yayıncı da oyunun çıkışından önce yaptığı açıklama ile bizleri nelerin sunulacağına dair paylaştığı detaylar ile bilgilendirmişti. Söylenene göre üç büyük genişletmek paketi yayınlanacak: A New God, Myths of the Eastern Realm ve The Lost Gods ve Sezon Kartı sahipleri ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Fransız yayıncı şu an için bu genişletme paketlerinin hangi tarihlerde yayınlanacağına dair bir bilgilendirmede bulunmuş değil. Ancak çoğu zaman olduğu gibi yine resmi duyuru öncesinde sürpriz bir sızıntı yaşandı. Nintendo Avustralya mağazası, ilk genişletme paketi olan A New God için belirlenen tarihi ortaya çıkarttı.

Immortals: Fenyx Rising İçeriği Ne Zaman Çıkıyor?

Eğer yayınlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorsanız, takviminizde şimdilik 21 Ocak 2021’e bir işaret koyun deriz. Aslında sızıntı resmi bir sayfada yaşandığı için gerçek tarih çıkma ihtimali bir hayli yüksek, ama yine de bekleyip görmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bakarsınız Ubisoft son dakika golü atar ve ertelemede bulunur. Gelişmeleri takipte olacağız.

Immortals: Fenyx Rising - A New God Konusu

Ana oyunun sonrasındaki bir zamanda geçecek olan hikayeye göre, Golden Isles üzerinde karşılaştığı tanrılar tarafından hazırlanan sınavlara girecek. Her biri yeni tip bulmacalar içerecek olan bu sınavlarda tanrısal güçlerini de geliştirecek olan Fenyx, merkezi Pantheon grubuna dahil olabilmek için çok daha güçlü olmanın yollarını bulmaya çalışacak.

Immortals: Fenyx Rising - The Lost Gods Konusu

Ash karakterinin başından geçenler anlatılacak. Birçok tanrının Olympos şehrini terk etmesi ile dünya genelinde büyük felaketler yaşanmaya başlıyor. Yunan tanrılarının birbirleriyle doğrudan temas kurmamaları yönünde bir emir olduğundan, Fenyx tanrılara olan inancını kaybetmemiş olan Ash karakterini Pyrite Islands’a gönderiyor. İçerik boyunca Fenyx ve Athena gözetimi altındaki Ash olarak, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter ve Boreas tanrılarını eve dönmeleri için ikna etmenin etkin yollarını bulmaya çalışacaksınız. Yeni oynanış mekaniklerinin sunulacağı içerikte, Ash karakterini izometrik kamera açısından yöneteceksiniz.

Immortals: Fenyx Rising - Myths of the Eastern Realm Konusu

Myths of the Eastern Realm, bizlere Fenyx haricinde farklı bir Immortals hikayesi sunacak. Cennet ve Dünya arasında ölümcül bir savaş patlak verdiğinde insanlık, lanetten kaçmayı başaran Ku hariç, Tanrıça Nuwa’nın onları oluşturmakta kullandığı kile dönüşüyor. Çin mitolojisinden esinlenilerek oluşturulan hikayede Ku ve Phoenix, Nuwa rehberliğinde harekete geçerek Cennet ve Dünya arasındaki dengeyi yeniden oluşturmaya çalışacaksınız.