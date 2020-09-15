Immortals: Fenyx Rising İsim Değişikliği Nedeni Ortaya Çıktı

Immortals: Fenyx Rising isim değişikliği nedeni ortaya çıktı. Eneji markası Monster Energy bir itirazda bulunmuş. Detaylar haberimizde.

Assassin's Creed Odyssey'yi geliştirmiş olan Ubisoft Quebec stüdyosunun yeni oyunu Immortals: Fenyx Rising, E3 2019 fuarı sırasında Gods & Monsters adıyla duyurulmuştu. Yine Yunan mitolojisinden esinlenilerek geliştirilen oyunda, Fenyx olarak Yunan tanrılarını karanlık bir lanette kurtarmak için mücadele edeceğiz. Her biri tanrılardan esinlenilmiş yedi farklı bölgeye ayrılan bir açık dünyada geçecek olan senaryo boyunca, Achilles'ın kılıcı ve Daidalos'un kanatları gibi tanrısal güçlerini kullanarak Cyclops ve Medusa dahil güçlü mitolojik canavarlar ile hem havada hem de karada savaşacağız.

Immortals: Fenyx Rising İsim Değişikliği Neden Yaşandı?

Hatırlayacağınız üzere Fransız yayıncı, Haziran ayı içerisinde Gods & Monsters için bir isim değişikliğine gidileceğini duyurmuştu. Böyle bir hamle yapmaya neyin sebep olduğu bu zamana kadar bilinmiyordu. Yaşanan isim değişikliğinin arkasından Monster Energy çıktı.

Ubisoft tarafından yapılan resmi duyurudan iki ay önce yani Nisan ayında, enerji içeriği markası olan Monster Enegry Gods & Monsters ticari markasına Birleşik Devletler Patent ve Ticarı Marka Ofisi üzerinden bir itirazda bulunmuş. Bildiğiniz gibi Monster Energy, giysiler, elektronik spor takımları ve etkinlikleri sponsorlukları ve Energy Supercross: The Official Video Game dahil birçok oyun ile sektörde yer alan bir marka ve Hoeg Law tarafından belirtilene göre itirazcın gerekçesi ise Gods & Monsters ticari markasının kendileri ile karıştırılmasının ve bu bağlamda da işlerinin zarar görmesi ihtimaliymiş.

Ubisoft buna karşılık olarak ortada 'monster' ve 'monsters' sözcülerinin kullanıldığı daha başka ticari markalar olduğu için herhangi bir karışıklığın yaşanmayacağını gerekçe göstererek enerji içeceği markasının itirazına karşı itirazda bulunmuş. Ne var ki yine Hoeg Law tarafından aktarılana göre Fransız yayıncı Monster Energy ile mücadeleye girişmesi durumunda kazanacak olsa da, bu süreçte harcanacak parayı ve zamanı göz önünde bulundurarak Gods & Monster ismini değiştirmeyi daha akla yatkın bulmuş. Geçtiğimiz hafta yapılan röportaj sırasında Ubisoft Quebec stüdyosundan Julien Galloudec, isim değişikliğinin dış faktörlerden kaynaklı olmadığını ikinci kez reddetmesine ek olarak oyun için belirlenen vizyona bütünüyle uyduğunu da sözlerine eklemişti.

PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak.