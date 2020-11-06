Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft, geliştirilme aşaması devam eden Immortals: Fenyx Rising ile ilgili merak edilen bir detayı açıkladı. Eğer oyunu bilgisayarınızda oynayacaksanız, bu haberimiz sizin için geliyor Fransız yayıncı, Immortals: Fenyx Rising sistem gereksinimleri detaylarını paylaştı.

Oyunun konusuna göre, Fenyx rolünde olacağız ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanette kurtarmak için mücadele edeceğiz. Her biri tanrılardan esinlenilmiş yedi farklı bölgeye ayrılan bir açık dünyada geçecek olan senaryo boyunca, Achilles'ın kılıcı ve Daidalos'un kanatları gibi tanrısal güçlerini kullanarak Cyclops ve Medusa dahil güçlü mitolojik canavarlar ile hem havada hem de karada savaşacağız. Çatışmalar sırasında ok dahil çeşitli silahlar ve telekinezi dahil çeşitli yetenekler kullanabileceğiz. Oyunda ayrıca çözülmeyi bekleyen bulmacalar da olacak.

Ubisoft Montreal tarafından PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri Detayları

Çıkışına bir aydan az bir zaman kala Ubisoft, Immortals: Fenyx Rising resmi sistem gereksinimlerini duyurdu. Oyunu rahatça oynayabilmek için Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300 işlemcili, GeForce GTX 660 (2 GB) veya AMD R9 280X (3 GB) ekran kartlı, 8 GB belleği olan bir bilgisayar işinizi görecektir. Fransız yayıncı tarafından açıklanan sistem gereksinimlerinin tüm detayları için aşağıya göz atabilirsiniz.

Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri - Çok Düşük (720p / 30 FPS)

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 veya AMD R9 280X

Bellek: 8 GB (Çift kanal)

Ekran Kartı Belleği: Nvidia için 2 GB veya AMD için 3 GB

Depolama: 28 GB HDD

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri - Yüksek (1080p / 30 FPS)

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 veya AMD R9 290

Bellek: 8 GB (Çift kanal)

Ekran Kartı Belleği: 4 GB

Depolama: 28 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri - Yüksek (1080p / 60 FPS)

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 1700

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

Bellek: 16 GB (Çift kanal)

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Depolama: 28 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri - Çok Yüksek (1440p / 60 FPS)

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600X

Ekran Kartı: GeForce GTX 2070 Super veya AMD RX 5700

Bellek: 16 GB (Çift kanal)

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Depolama: 28 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Immortals: Fenyx Rising Sistem Gereksinimleri - Çok Yüksek (4K / 30 FPS)