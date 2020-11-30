Immortals: Fenyx Rising Twitch Uzantısı Duyuruldu

Ubisoft Quebec tarafından geliştirilmiş ve Ubisoft tarafından da yayınlanacak olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 Perşembe günü satışa sunulacak. Eğer oyunda kullanabileceğiniz ödüller kazanmak istiyorsanız ki bunu kim istemez, karşınızda oldukça güzel bir fırsat var. Immortals: Fenyx Rising Twitch uzantısı yayınlandı. Bu sayede, oyun içi ödüller kazanabilmeniz mümkün oluyor.

Oyunun hikayesinde Fenyx isimli bir karakterin rolünde olacak ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarmak için mücadele vereceğiz. Her biri tanrılardan esinlenilmiş yedi farklı bölgeye ayrılan bir açık dünyada geçecek olan mücadelemiz boyunca, ok dahil çeşitli silahlara ve telekinezi dahil çeşitli yeteneklere ek olarak Achilles'ın kılıcı ve Daidalos'un kanatları gibi tanrısal güçlerini kullanarak Cyclops ve Medusa dahil güçlü mitolojik canavarlar ile hem havada hem de karada savaşacağız.

Immortals: Fenyx Rising Twitch Uzantısı Kaçırmayın

Yunan mitolojisi temalı macera oyununun çıkışı öncesinde Ubisoft, oyuncuların sevineceği Twitch Monster Hunt (Canavar Avı) uzantısını yayınladı. 14 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılabilir olacak bu uzantının işleyişi ise aslında oldukça basit diyebiliriz. Öyle ki, haberimizin sonundaki fragmanda görebileceğiniz üzere, ekranın sol tarafına ayrı bir bölüm yerleşiyor ve en üstte de bir geri sayım sayacı var. Bu sayaç iki dakikadan geriye doğru saymaya başlıyor ve süre dolduğunda, ekranın ortasında bir canavar beliriyor. Farenizin imleci ile birkaç defa tıklayarak bu canavarı bertaraf ederek puan kazanıyorsunuz.

Toplamda kırk dört kadar canavar var ve bertaraf ettiğiniz canavar sayısına ve kazandığınız puan miktarına göre de Potion Resources Pack (İksir Kaynakları Paketi), yayınız için Cold Spell, kılıcınız için Shiver ve baltanız için de Avalanche görünümü gibi çeşitli ödüller kazanıyorsunuz. Ne var ki bu ödüllerin oyuna başlar başlamaz kullanıma açılıp açılmayacağı ise henüz net olarak belirtilmemiş. En kötü ihtimalle uzantının kullanım süresinin dolmasından sonra dağıtılacaklardır diye tahmin ediyoruz.

Immortal: Fenyx Rising için yayınlanan Monster Hunt Twitch uzantısı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.