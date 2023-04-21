Immortals of Aveum'dan İlk Oynanış Videosu Geldi

EA Originals ve Ascendant Studios imzası taşıyna Immortals of Aveum, yakın zamanda oyuncularla buluşmak için hazırlanıyor.

Unreal Engine 5.1 teknolojisi ile tasarlanan ilk oyun olma unvanını taşıyan yapımdan 6 dakikalık oynanış videosu tanıtıldı.

İşte Immortals of Aveum Oynanış Görüntüleri

Büyü ile FPS türünü oldukça başarılı bir şekilde harmanlayan Immortals of Aveum, Jak ismindeki karakterin büyülü dünyada düşmanlarıyla giriştiği mücadeleyi konu ediniyor.

Yayınlanan oynanış videosunda karakterimizin üç farklı büyü gücüyle neler yapabildiğine tanık oluyoruz. EA'in açıklamalarına göre oyuncular, Jak'i; mühürler, yüzükler, totemler ve çok daha fazlasıyla istediği şekilde şekillendirerek büyülü dünyada kendi yollarını çizebilecek.

Unreal Engine 5.1 ile geliştirilen ilk büyük boyutlu yapım olma unvanını taşıyan Immortals of Aveum, görsel kalitesiyle geleceğin oyunları için adeta bir demo niteliği taşıyor.

Son yıllarda büyüyü temeline oturtan Ghostwire: Tokyo gibi yapımların yakalayamadığı kaliteli oyun mekaniği, Immortals of Aveum ile yakalanabilirse, bu durum yeni güçlü bir markanın doğuşu demek!

Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri