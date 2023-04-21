Immortals of Aveum'dan İlk Oynanış Videosu Geldi

EA, Immortals of Aveum'dan ilk oynanış videosunu yayınladı. Oyun için gerekli sistem gereksinimleri ve tüm detaylar haberimizde!

Immortals of Aveum'dan İlk Oynanış Videosu Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

EA Originals ve Ascendant Studios imzası taşıyna Immortals of Aveum, yakın zamanda oyuncularla buluşmak için hazırlanıyor.

Unreal Engine 5.1 teknolojisi ile tasarlanan ilk oyun olma unvanını taşıyan yapımdan 6 dakikalık oynanış videosu tanıtıldı.

İşte Immortals of Aveum Oynanış Görüntüleri

Büyü ile FPS türünü oldukça başarılı bir şekilde harmanlayan Immortals of Aveum, Jak ismindeki karakterin büyülü dünyada düşmanlarıyla giriştiği mücadeleyi konu ediniyor.

Yayınlanan oynanış videosunda karakterimizin üç farklı büyü gücüyle neler yapabildiğine tanık oluyoruz. EA'in açıklamalarına göre oyuncular, Jak'i; mühürler, yüzükler, totemler ve çok daha fazlasıyla istediği şekilde şekillendirerek büyülü dünyada kendi yollarını çizebilecek.

Unreal Engine 5.1 ile geliştirilen ilk büyük boyutlu yapım olma unvanını taşıyan Immortals of Aveum, görsel kalitesiyle geleceğin oyunları için adeta bir demo niteliği taşıyor.

Son yıllarda büyüyü temeline oturtan Ghostwire: Tokyo gibi yapımların yakalayamadığı kaliteli oyun mekaniği, Immortals of Aveum ile yakalanabilirse, bu durum yeni güçlü bir markanın doğuşu demek!

Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri

PC Gereksinimleri

MİNİMUM

ÖNERİLEN

İşletim Sistemi

Windows 10 (64 bit) veya sonrası

İşlemci - Intel

Core i7-9700

Core i7-12700

İşlemci - AMD

Ryzen 7 3700X

Ryzen 7 5700X

Bellek

16GB (Çift kanal)

Ekran Kartı - Nvidia

GeForce RTX 2080 Super (8GB)

GeForce RTX 3080Ti (12GB)

Ekran Kartı - AMD

Radeon RX 5700XT (8GB)

Radeon RX 6800XT (16GB)

Direct X

Versiyon 12.1 veya sonrası

Sabit Disk Alanı

110GB (SSD önerilir)

Performans Beklentisi

1080p @ 60fps, Düşük-Orta grafik ayarları

1440p @ 60fps, Orta-Yüksek grafik ayarları

 

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