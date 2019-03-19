Inbox by Gmail Uygulaması 2 Nisan'da Kapanıyor

İnternet devi Google, önemli bir kullanıcı tabanına sahip olan popüler e-posta uygulaması Inbox by Gmail’in 2 Nisan’da kapanacağını duyurdu.

İlk kez 2014 yılında tanıtılan Inbox by Gmail, gerek tasarımı gerekse oldukça işlevsel olan özellikleriyle çok sevilmişti. İlk başlarda uygulamayı kullanmak için bir başka kullanıcıdan davet almanız gerekiyordu. Davetiye yöntemini kaldırılmasının ardından çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulama, zamanla abisi Gmail’i gölgede bırakmaya başladı.

Kısa zamanda hem Android hem de iOS platformunda en iyi mail uygulamalarından biri haline gelen Inbox by Gmail, macerasına son noktayı koymayı hazırlanıyor.

Google, popüler e-posta uygulamasının 2 Nisan 2019 tarihinde kapanacağını doğruladı. Öte yandan şirketin verdiği bu haber, pek çok kişi için sürpriz olmadı. Zira Google, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Inbox by Gmail uygulamasına verdiği desteği 2019 yılı içerisinde sonlandıracağını söylemişti. Şirket ayrıca Inbox kullanıcılarının Gmail'e geçiş yapmasına yardımcı olacak bir destek kılavuzu da yayınlamıştı.

Bugünden itibaren Inbox by Gmail uygulamasına giren kullanıcılar, “Bu uygulama 15 gün sonra kapanacak. En sevdiğiniz Inbox özelliklerini Gmail uygulamasında da bulabilirsiniz” şeklindeki bir uyarı yazısıyla karşılaşacaklar.

Google’ın neden Inbox uygulamasını kapattığına gelince, şirket daha önce herkese en iyi e-posta deneyimini yaşatmaya yardımcı olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemek istediğini söylemişti. Inbox’taki kullanıcıları Gmail uygulamasına çekmek isteyen Google, Nisan ayında ana e-posta servisi Gmail’e yepyeni bir görünüm kazandırmış ve Inbox'taki özelliklerin neredeyse tamamını uygulamaya getirmişti.

Inbox by Gmail uygulamasını hiç kullandınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!