İnceleme Yapıldı! En Çok Bakteri Akıllı Telefonlarda

Hitit Üniversitesi'nde yapılan testler sonucunda en çok bakterinin akıllı telefonlarda bulunduğu ortaya çıktı. Hitit Üniversitesi'nde mikrobiyoloji dersine katılan kadınların kişisel eşyalarında inceleme yapıldı. Kursiyer kadınlar temiz olduklarını düşündükleri eşyaların bakteri yuvası olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yapılan incelemeler sonucunda en çok bakterinin akıllı telefonlarda bulunduğu kanısına varıldı. HİTÜ'nün anne ve anne adaylarına verdiği eğitimlerde kursiyelerlere labaratuvar ortamında bakteriler gösterildi.

Prof. Dr. Taylan Özkan gözetiminde kişisel eşyaların ne kadar hijyenik olduğu test edildi. Kursiyer Sema Çelikkol yaptığı açıklamada sonuçlardan çok tedirgin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Taylan Özkan açıklamasında en fazla bakteri üretiminin cep telefonunda olduğunu gördüklerini söyledi.

Üniversitede alanında uzman 40 akedemisyen tarafından eğitimler verilmekte. Anne ve anne adayları alacakları eğitimlerin ardından cübbe giyip kep atacaklar.

Hijyenin son derece önemli oluğunu söyleyen Özkan, kadınların bu konuda bilgilendirilmesinin sağlıklı aile hayatı için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Cep telefonlarınızı günde bir defa ıslak mendil yardımı ile temizlemeyi unutmayın.