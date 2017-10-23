Inception Filmi Gerçek Oluyor! Rüyalar Artık Kontrol Edilebilecek

Leonardo DiCaprio'nun oynadığı efsane film Inception'ı (Başlangıç) bilmeyen yoktur. Hani şu rüya içinde rüya mevzunu anlatan ve izleyenin zihnini açan film var ya tam kendisi. Bilim insanları, net rüyalar görmeyi ve onları kontrol edebilmeyi sağlayan bir teknik geliştirdi. Bu gelişme, "Inception filmi gerçek mi oluyor?" sorusunu akla getirdi.

Rüyalar hala tam olarak açıklanabilmiş değildir. Rüyada gördüklerimizin ne anlama geldiği, kişiyi nasıl etkilediği hala tartışılıyor. Sigmund Freud’a göre rüya bilinçaltını işaret eder. Kişi hapsettiği duygularını bilinçaltına atar ve orada tutar.

Bilim insanları rüyalar çözülürse insanın kompleks yapısına dair birçok şeyin izah edilebileceğini söylüyor. Araştırmacılar, rüyaların gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı.

Net rüyalar görmeyi ve onları kontrol edebilmeyi sağlayan bir teknik, bilim tarafından geliştirildi. Deneme süresi içerisinde katılımcıların yarısından daha fazlası açıkça rüya görebildi. Harici bir müdahale kullanmadan sadece 1 hafta süresi içerisinde başarılı bir sonuç yakalandı.

Kişinin rüyada olduğunu fark etmesi ve rüya üzerinde kontrole sahip olmasıyla ilgili yapılan denemeler daha önceleri çeşitli felsefelerin ve dinlerin kavramları arasında yer alıyordu.

Bilim bu konuda yaptığı çalışmayla açık rüyaların var olabileceğini ortaya koydu ve bunları artırabilmek için bazı yöntemler keşfetti.

Rüyalar özellikle travmaları iyileştirebilmek, sağlıksız davranışları kontrol edebilmek için potansiyel bir araç olarak görülüyor. Bazı araştırmacılar rüyada öğrenme metotlarının uygulanabileceğine inanıyor.

169 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen teknikte öncelikle gerçeklik testi denilen ve insanların sürekli olarak uyanık olduklarından emin oldukları bir test yapılıyor. Düzenli olarak uyanık oldukları fikri bir alışkanlık haline getiriliyor.

MILD ismi verilen açık rüyaları anımsatma uyarımı katılımcıları uyumalarından beş saat sonra uyandırarak, rüyalarını hatırlamalarını sağlıyor. Gerçeklik testinin tek başına bir yararının olmadığını söyleyen bilim insanları, bu testin MILD ile birlikte kullanılması halinde başarı sağlanabildiğini vurguladı.