İnci Sözlük'ün Kurucusu Serkan İnci Gözaltına Alındı

Türkiye'nin en büyük sosyal medya platformlarından İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci, sosyal medyadaki paylaşımında gözaltına alındığını duyurdu. Sabah saatlerinde yaşanan gelişme bir anda gündeme otururken, gözaltı kararının nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci'den bu sabah şok bir son dakika haberi geldi. İnci, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımında gözaltına alındığını söyledi.

İnci, "Evden göz altına alındım, ifadeye gidiyoruz. Sabah 6, hayırdır inşallah bakalım" ifadelerini kullandı. Ekşi Sözlük'ün kurucusunun, neden gözaltına alındığı kafalarda soru işareti yarattı.

Evden göz altına alındım, ifadeye gidiyoruz



Sabah 6, hayırdır inşallah bakalım — serkan inci (@srkninci) 8 Aralık 2017

Bununla birlikte İnci'nin gözaltına alındığı ile ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Serkan İnci Kimdir?

15 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Serkan İnci, İsmail Alpen ile 19 aralık 2009 tarihinde katılımcı sözlük tarzındaki ağ sayfası İnci Sözlük'ü kurdu. İnsanlığa Lanet, Kahpe, Panpa ve İnci Caps: Kutsal Mizah Kırbacı olmak üzere dört kitabı bulunan İnci, Cumartesi akşamları Bursa Olay Tv’de yayınlanan Sosyotrend programında güncel teknolojik konular hakkında değerlendirmeler yapıyor.

Serkan İnci'nin neden gözaltına alındığına dair bilgiler netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.