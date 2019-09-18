İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük Satıldı

Sözlük konseptinin en büyük oyuncuları arasında yer alan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün %50 hissesi, 10 milyon TL değerlemeyle satıldı. Satış ile birlikte İncicaps ve Haberself siteleri de satış sürecine dahil edildi.

Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yüzde 50’sini, Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur satın aldı. Satış sonrasında yönetim kadrosu ve ekip çalışmaya devam edecek.

Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalar yapılacak. 2005 yılında kurulan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye’nin ikinci yerli sosyal medya sitesi.

2009 doğumlu İnci Sözlük de 1,2 milyon üyesi ve sosyal medyadaki 15 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en büyük sosyal medya kitlesine sahip. İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"İnci Sözlük olarak pek çok sosyal projeler de hayata geçirdik. Ülkemizin internet kültürüne pek çok şey kazandırdık. Fotoğraf altına kırmızı şerit çekilerek içeriğe uygun mizahi sözler yazılması prensibine dayanan Caps’ın mucidi de İncicaps oldu.

İnternet fenomeni Caps’in tescil sahibi olan İncicaps, Türkiye’de internet mizahının merkezi konumunda. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşılan içeriklerin önemli bir bölümünü İnci Sözlük yazarları üretiyor."