Independent Games Festival 2020 Adayları Açıklandı

Yıllık olarak düzenlenen Independent Games Festival (Bağımsız Oyunlar Festivali) ödüllerinin bu sene yirmi ikincisi düzenlecek. Oyun endüstrisinin genelindeki üç yüzden fazla jürinin katılımı ile beş yüz elli yarışmacı arasından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, birbirleriyle yarışacak olan aday oyunlar da belirlendi.

Independent Games Festival kapsamında ödüllerin dağıtılacağı toplamda yedi farklı kategori bulunuyor. Bu kategoriler Seumas McNally Büyük Ödülü, Görsel Sanatta Mükemmellik, Seste Mükemmellik, Tasarımda Mükemmellik, Hikaye Anlatımında Mükemmellik, Nuovo Ödülü ve En İyi Öğrenci Oyunu.

Kategorilerin ve adayların bulunduğu liste ise şöyle:

Seumas McNally Büyük Ödülü

Eliza (Zachtronics)

A Short Hike (Adam Robinson-Yu)

Untitled Goose Game (House House)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Slay the Spire (Mega Crit Games)

Anodyne 2: Return to Dust (Sean Han Tani & Marina Kittaka)

Görsel Sanatta Mükemmellik

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Knights and Bikes (Foam Sword)

Void Bastards (Blue Manchu)

Creature in the Well (Flight School Studio)

Eastward (Pixpil)

Stone Story RPG (Martian Rex / standardcombo)

Seste Mükemmellik

Observation (No Code)

Vectronom (Ludopium)

Astrologaster (Nyamyam)

Knights and Bikes (Foam Sword)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Untitled Goose Game (House House)

Tasarımda Mükemmellik

Katana ZERO (Askiisoft)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Slay the Spire (Mega Crit Games)

A Short Hike (Adam Robinson-Yu)

Elsinore (Golden Glitch)

Patrick's Parabox (Patrick Traynor)

Hikaye Anlatımında Mükemmellik

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Heaven's Vault (inkle)

Elsinore (Golden Glitch)

Wide Ocean, Big Jacket (Turnfollow)

Eliza (Zachtronics)

LIONKILLER (Sisi Jiang)

Nuovo Ödülü

Tales From Off-Peak City Vol. 1 (Cosmo D)

Infini (Barnaque)

The Space Between (Christoph Frey)

Life Tastes Like Cardboard (Demensa)

Promesa (Julián Palacios)

Song of Bloom (Philipp Stollenmayer)

The Longing (Studio Seufz)

PAGAN: Autogeny (Oleander Garden)

En İyi Öğrenci Oyunu

Orbital Bullet (SmokeStab)

A Juggler's Tale (kaleidoscube)

Forgotten (Mutiny Games)

Neon Beats (OKYO Games)

BORE DOME (Goblin rage)

Nothing In Sight (Nothing In Sight Team)

Independent Games Festival 2020 kazananları, 18 Mart 2020 Çarşamba günü GDC 2020'deki Independent Games Festival Awards sırasında açıklanacak. Kazananlar çeşitli kategorilerde $20.000 ödülün sahibi olacakken, bütün finalistler ekstradan $1000 kazanç sağlayacaklar.