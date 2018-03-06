İndirdiğiniz Uygulamalar Casus Yazılım Çıkabilir!

Geçtiğimiz günlerde bir boşanma davasında gündeme gelen casus yazılımlar hakkında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Fatih Sayan, "Bilmediğiniz uygulamaları indirmeyin." dedi.

App Store, Play Store gibi uygulama marketlerinde ismi casus programı olarak geçmese dahi bu işe yarayan çok sayıda uygulama olduğuna dikkat çeken Sayan, bu tip uygulamaların telefonun mikrofon, kamera, galeri ve hatta rehber gibi alanlarına erişim izin isteklerine onay verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tip izinlerin kötü niyetli kullanıcılar tarafından aleyhinize delil olarak kullanılabileceğini defalarca kez gördük. Bu sebeple Fatih Sayan'ın bu uyarılarını kulak arkası etmek pek de mantıklı olmaz.

Sadece BTK Başkanının değil, uzmanlarının da konuyla ilgili benzer açıklamaları mevcut. Bu tip sahte uygulamaların bilgilerimizi arşivlediği ve sadece reklam, pazarlama gibi amaçlarla değil, kötü niyetli kişilerce de kullanılabileceğine dikkat çekiyor. BTK'nın yaptığı analizler sonucu, e-Devlet, HGS, SGK, e-Okul gibi çok sayıda popüler uygulamanın sahteleri de ortaya çıkarıldı.

Özel Şirketler de Kullanıyor

Şirket çalışanlarını takip etmek için bu tip uygulamaları şirketlerin de kullandığını belirten Sayan, "Şirketler çalışanlarının telefonlarına bu uygulamaları indirerek alışkanlıklarını takip ediyorlar." şeklinde konuştu. Dünyada konuyla ilgili belirli bir standardın olmadığının altını çizen BTK Başkanı, kişisel özgürlükler ve sınırların hala tartışma konusu olduğuna dikkat çekti.

"Telefonunuza her uygulamayı indirmeyin" diyen Sayan, uygulamalara verdiğiniz izinleri kontrtol edin önerisinde bulundu.