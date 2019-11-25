İndirimin Böylesi: Migros, 5.999 TL'ye iPhone 11 Satacak

Yeni bir iPhone modeli almayı düşünüyorsanız Migros'un düzenleyeceği kampanyayı kaçırmayın! Migros, 5,999 TL'ye iPhone 11 satacağını açıkladı.

Migros resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Müthiş Cuma indirimlerinin başladığını takipçileri ile paylaştı. 26 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak olan iPhone 11, 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Akıllı telefonun Apple Türkiye garantili olduğunu açıklayan Migros, kampanyanın stoklarla sınırlı olacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda stok bilgisi paylaşılmadı. 5,999 TL'ye satılacak olan iPhone 11, tüm 5M Migros mağazalarında yer alacak.

Migros yaptığı açıklamada ayrıca 5,999 TL'ye satılacak olan iPhone 11'in çeşitli renk seçeneklerinin bulunduğunu duyurdu. Şu anda iPhone 11 Apple.com/tr adresinde 7.299 TL'den satılmakta. Migros yapacağı 1.300 TL'lik indirim ile müşterilerinin kalbine taht kuracak gibi gözüküyor.

Hemen aşağıdan Migros'un paylaşmış olduğu görsele ulaşabilirsiniz.

Migros'da 5,999 TL'den Satışa Çıkacak olan iPhone 11'in Teknik Özellikleri

IPS teknolojisine sahip 6.1 inçlik ekran ile gelen iPhone 11, A13 Bionic işlemciden güç alıyor. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. iPhone 11'in arka tarafında iki adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri: 12 MP geniş açı kamera + 12 MP ultra geniş açı kamera.

Cihazın ön tarafında bir adet 12 megapiksellik ön kamera sensörü yer almakta. 3110 mAh bataryadan beslenen iPhone 11, beyaz, siyah, yeşil, sarı, mor ve kırmızı renk seçenekleri sahip. Hemen aşağıdan iPhone 11 inceleme videomuzu izleyebilir ve cihaz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.